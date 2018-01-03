الفيلم اللبناني بالغلط يحقق نجاحًا ملفتًا

فيلم بالغلط من بطولة زياد برجي إلى جانب مجموعة من الفنانين والممثلين ومنهم دانا حلبي، ساندي حكيم، وسام سعد (أبو طلال)

رغم المنافسة القويّة التي تشهدها الصالات السينمائية في لبنان، نجح فيلم "بالغلط" بتحقيق نجاح كبير وحسم المنافسة لصالحه محققاً إيرادات مرتفعة جدًا شباك التذاكر، وتفوقه بالإقبال الجماهيري على حفلات العروض كافّة.

فيلم بالغلط من بطولة زياد برجي إلى جانب مجموعة من الفنانين والممثلين ومنهم دانا حلبي، ساندي حكيم، وسام سعد (أبو طلال)، عباس جعفر، ماهر حداد، ميرنا مكرزل، علي منيمنه وسلطان ديب وهو من تأليف رافي وهبه، إخراج سيف الشيخ نجيب وإنتاج شركة Falcon Films اللبنانية للإنتاج السينمائي والدرامي لصاحبها المنتج صبحي سنان وتحت إشراف المنتج المنفذ رائد سنان.

وتجدر الإشارة إلى أن أغنية العمل التي تحمل عنوان "شو حلو" ويقدّمها زياد برجي بصوته تحقق نجاحاً كبيراً وتتصدّر المرتبة الأولى في سباقات الأغاني العربية.