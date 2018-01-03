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فيلم Jumanji يتصدر ايرادات السينما العالمية
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فيلم Jumanji يتصدر ايرادات السينما العالمية

تدور أحداث الفيلم حول 4 مراهقين يكتشفون وحدة تحكم للعبة فيديو قديمة، فتأخذهم اللعبة إلى عالم الأدغال، ويصبح كل منهم بشخصية الأفاتار الذي اختاره

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-01-03 19:13:28 A A

يواصل فيلم المغامرات والخيال Jumanji: Welcome to the Jungle تحقيق إيرادات مرتفعة بالسينما العالمية، في الأسبوع الثاني من عرضه، حاصداً إيرادات وصلت إلى 322 مليون دولا أميريكي، وفقا لما ذكره موقع "بوكس أوفيس موجو" الأمريكي.

 تدور أحداث الفيلم حول 4 مراهقين يكتشفون وحدة تحكم للعبة فيديو قديمة، فتأخذهم اللعبة إلى عالم الأدغال، ويصبح كل منهم بشخصية الأفاتار الذي اختاره. والفيلم Jumanji:Welcome to the Jungle مأخوذ عن رواية للكاتب كريس فان آلسبورج ومن إخراج جيك كاسدين. 

الفيلم من بطولة بطل المصارعة الحرة دواين جونسون والشهير بـ"ذا روك" (Hercules)، مع نجم الكوميديا كيفن هارت (Ride Along)، والمرشح مرتين لجائزة جولدن جلوب النجم جاك بلاك (School of Rock)، والنجمة كارين جيلان (Guardians of the Galaxy).

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