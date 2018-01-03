ديانا حداد تحيي حفلاً غنائياً كبيراً في دبي..صور

بين القديم والجديد، أعربت ديانا حداد عن سعادتها بأن تختتم عام 2017 وتستقبل السنة الجديد مع جمهور وزوار مدينة دبي من الخليج والوطن العربي

أحيت النجمة ديانا حداد حفلاً غنائياً كبيراً بمناسبة الإحتفالات بالعام الجديد في ملتقى الأضواء في سيتي ووك بمدينة دبي. وقدّمت ديانا حداد وعلى مدار ساعتين ونصف برفقة فرقتها الموسيقية مجموعة كبيرة من أغنياتها الخليجية واللبنانية والمغربية والمصرية والعراقية، فتفاعل معها الجمهور بشكل لافت وردّدوا الكلمات كافّة.

وبين القديم والجديد، أعربت ديانا حداد عن سعادتها بأن تختتم عام 2017 وتستقبل السنة الجديد مع جمهور وزوار مدينة دبي من الخليج والوطن العربي، مؤكدة أنها كلها تفاؤل في عام سيحمل النجاح والفرح والسعادة والسلام لكل العالم، وقامت بالعد التنازلي للثواني الأخيرة قبيل إنتهاء الـ2017 وحلول الـ2018 بصوت واحد مع الجمهور.

تجدر الإشارة إلى أن إطلالة ديانا حداد حملت توقيع دار الأزياء لابورجوازيه، فتألقت بلوك جديد بشعر قصير، وميكاب على يد خبيرة التجميل فايزة الكسادي.