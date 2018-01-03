زجل العيد جايِ للتّغيير/ اسماء طنوس المكر
العيـد جـايِ للتّغيير_____ ويِخلع عَنَّك العتيـق
جايِ يعملّك تطهير_____ وِيْنَوِّرلـك الطّـريـق
___________________________
وإذا بْقيت مِثل الأوّل____وقلبك ما صابُه تغيير
يعني قلبَك ما تْحَوّل_____ وللإثمِ بَعـدَك أسيــر
ولَوْ حالك بِقي وطَوَّل____وما عِمِل فيك التّأثير
والتَّوبِــه ما بتِـتقبّـل_____بتبقى في وادٍ سحيق
___________________________
لازم تِنوي عالإيمان_____وتِقبـل بقلبَك يسـوع
وتُترك أعمالَك زمان_____ما تِقبَـلّا بالرّجــوع
تَتِربح مِنّو الغُفـران______وتَيمسحلَك الدّمـوع
وِتقولُّه أنـا غلـطـان_____أنقِذ نفسي مِنِ الضّيق
___________________________
وِالعيدِ مِش مظـاهر_____ تاكُل أو تِلبس جـديد
وقلبَك لِسّا مِش طاهر____عن ربَّك بَعدَك بعيـد
وللغفران ما انتَ قادر____مقَسّي قلبَك كالحديـد
وتَتكون لِابليسِ قاهر_____خَـلِّ ربَّــك الرّفيـق
___________________________
والعيدِ بقلوبٍ صافيه_____ وبالمحبِّه والعـطاء
تَتْصلّي ما هو كافي _____ وقلبَك ما فِيّو نَقـاء
صلاةُ المؤمن شافيه_____ في قلبُه نور وبهاء
بكلماتُه الحلوِه الدّافيه_____بيطفّي أكبر حريق
موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكاركم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية منبر العرب. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net