زجل العيد جايِ للتّغيير/ اسماء طنوس المكر

العيـد جـايِ للتّغيير_____ ويِخلع عَنَّك العتيـق

جايِ يعملّك تطهير_____ وِيْنَوِّرلـك الطّـريـق

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وإذا بْقيت مِثل الأوّل____وقلبك ما صابُه تغيير

يعني قلبَك ما تْحَوّل_____ وللإثمِ بَعـدَك أسيــر

ولَوْ حالك بِقي وطَوَّل____وما عِمِل فيك التّأثير

والتَّوبِــه ما بتِـتقبّـل_____بتبقى في وادٍ سحيق

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لازم تِنوي عالإيمان_____وتِقبـل بقلبَك يسـوع

وتُترك أعمالَك زمان_____ما تِقبَـلّا بالرّجــوع

تَتِربح مِنّو الغُفـران______وتَيمسحلَك الدّمـوع

وِتقولُّه أنـا غلـطـان_____أنقِذ نفسي مِنِ الضّيق

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وِالعيدِ مِش مظـاهر_____ تاكُل أو تِلبس جـديد

وقلبَك لِسّا مِش طاهر____عن ربَّك بَعدَك بعيـد

وللغفران ما انتَ قادر____مقَسّي قلبَك كالحديـد

وتَتكون لِابليسِ قاهر_____خَـلِّ ربَّــك الرّفيـق

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والعيدِ بقلوبٍ صافيه_____ وبالمحبِّه والعـطاء

تَتْصلّي ما هو كافي _____ وقلبَك ما فِيّو نَقـاء

صلاةُ المؤمن شافيه_____ في قلبُه نور وبهاء

بكلماتُه الحلوِه الدّافيه_____بيطفّي أكبر حريق

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