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منبر العرب شعر زجل العيد جايِ للتّغيير/ اسماء طنوس المكر

منبر العرب

العيد جايِ للتّغيير/ اسماء طنوس
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زجل العيد جايِ للتّغيير/ اسماء طنوس المكر

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-03 10:59:34 A A

العيـد جـايِ للتّغيير_____ ويِخلع عَنَّك العتيـق
جايِ يعملّك تطهير_____ وِيْنَوِّرلـك الطّـريـق
___________________________
وإذا بْقيت مِثل الأوّل____وقلبك ما صابُه تغيير
يعني قلبَك ما تْحَوّل_____ وللإثمِ بَعـدَك أسيــر
ولَوْ حالك بِقي وطَوَّل____وما عِمِل فيك التّأثير
والتَّوبِــه ما بتِـتقبّـل_____بتبقى في وادٍ سحيق
___________________________
لازم تِنوي عالإيمان_____وتِقبـل بقلبَك يسـوع
وتُترك أعمالَك زمان_____ما تِقبَـلّا بالرّجــوع
تَتِربح مِنّو الغُفـران______وتَيمسحلَك الدّمـوع
وِتقولُّه أنـا غلـطـان_____أنقِذ نفسي مِنِ الضّيق
___________________________
وِالعيدِ مِش مظـاهر_____ تاكُل أو تِلبس جـديد
وقلبَك لِسّا مِش طاهر____عن ربَّك بَعدَك بعيـد
وللغفران ما انتَ قادر____مقَسّي قلبَك كالحديـد
وتَتكون لِابليسِ قاهر_____خَـلِّ ربَّــك الرّفيـق
___________________________
والعيدِ بقلوبٍ صافيه_____ وبالمحبِّه والعـطاء
تَتْصلّي ما هو كافي _____ وقلبَك ما فِيّو نَقـاء
صلاةُ المؤمن شافيه_____ في قلبُه نور وبهاء
بكلماتُه الحلوِه الدّافيه_____بيطفّي أكبر حريق

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