إيران: الأحرى بترامب ان يهتم بالقتل اليومي وبملايين المشردين والجوعى في بلاده

المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي:



الأحرى بـ(ترامب) الاهتمام بالقضايا المحلية في بلاده مثل القتل اليومي لعشرات الاشخاص (...) ووجود ملايين المشردين والجوعى



ردت وزارة الخارجية الإيرانية على هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاخير على إيران، بالقول إن الأحرى به الاهتمام بـ"المشردين والجوعى" في بلاده عوضا عن إهانة الإيرانيين.وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي "عوضا عن إضاعة وقته في كتابة تغريدات عديمة الفائدة ومهينة بخصوص دول أخرى، الأحرى بـ(ترامب) الاهتمام بالقضايا المحلية في بلاده مثل القتل اليومي لعشرات الاشخاص (...) ووجود ملايين المشردين والجوعى".