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أخبار عربية وعالمية إيران: الأحرى بترامب ان يهتم بالقتل اليومي وبملايين المشردين والجوعى في بلاده

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إيران: الأحرى بترامب ان يهتم بالقتل اليومي
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إيران: الأحرى بترامب ان يهتم بالقتل اليومي وبملايين المشردين والجوعى في بلاده

  المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي:

 الأحرى بـ(ترامب) الاهتمام بالقضايا المحلية في بلاده مثل القتل اليومي لعشرات الاشخاص (...) ووجود ملايين المشردين والجوعى
 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-01-03 00:59:04 A A

ردت وزارة الخارجية الإيرانية على هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاخير على إيران، بالقول إن الأحرى به الاهتمام بـ"المشردين والجوعى" في بلاده عوضا عن إهانة الإيرانيين.وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي "عوضا عن إضاعة وقته في كتابة تغريدات عديمة الفائدة ومهينة بخصوص دول أخرى، الأحرى بـ(ترامب) الاهتمام بالقضايا المحلية في بلاده مثل القتل اليومي لعشرات الاشخاص (...) ووجود ملايين المشردين والجوعى".

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