ام الفحم: قوات كبيرة من الشرطة في حملة سير واسعة ومكافحة الجريمة

وحدات الشرطة تقوم بالتفتيش عن عمال من الضفة الغربية بحجة المكوث غير قانوني كذلك تقوم بتحرير مخالفات

افاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب:" الى ان قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة والسير قد دخلت مدينة ام الفحم وبالتحديد في الشارع الرئيسي والاحياء المركزية. وذلك وفق ما شار اليه شهود عيان ان وحدات الشرطة تقوم بالتفتيش عن عمال من الضفة الغربية بحجة المكوث غير قانوني كذلك تقوم بتحرير مخالفات ، وسط استنكار عارم من قبل اهالي المدينة".

هذا وفِي تعقيب للنائب يوسف جبارين ابن مدينة ام الفحم حول التواجد المكثف للشرطة قال : بما يتعلق بموضوع التواجد المكثف للشرطة، تواصلت مع قيادة الشرطة حول الموضوع، وهناك تواجد الآن لقيادات شرطة في محطة ام الفحم. الحديث كما تم الكشف امامي عن حملة شرطوية واسعة ومكثفة بحجة اعتقال مشبوهين جنائيين وضبط اسلحة غير قانونية والتحقيق مع متورطين باعمال جنائية. هذا ما يمكنني نقله الآن.مهم ان نتابع الوضع ونتبادل المعلومات عن اي تطور بالموضوع. حتى هذه اللحظة لا توجد احداث خاصّة، والحديث عن مئات من افراد الشرطة.من هذا السياق، اود ان اشير ايضًا ان لجنة الداخلية في الكنيست استجابت لطلبي عقد جلسة خاصة في الكنيست حول تقاعس الشرطة بمواجهة العنف في ام الفحم، بعد كشف المعطيات الأخيرة، وسأبلغكم باقرب فرصة عن موعد الجلسة لضمان مشاركة من يستطيع".

بلدية ام الفحم: ما تقوم به الشرطة هو المطلب الجماهيري الفحماوي

هذا وقد اصدرت بلدية ام الفحم بيانا أعلاميا اثر تواجد الشرطة المكثف وجاء فيه:"ما تقوم به عناصر ووحدات الشرطة المختلفة في مدينة ام الفحم هذا المساء من حملات مكثفة هو مطلب الساعة والضرورة الملحة وتجسيدا وتنفيذا للجلسات الحثيثة التي أجرتها إدارة البلدية مؤخرا مع قيادة ومسؤولي جهاز الشرطة، المحلية واللوائية والقطرية، وهو استجابة للمطلب الجماهيري من أجل إشاعة الأمن والأمان في بلدنا أم الفحم.

وفي ذات الوقت نطلب من الأهالي الكرام الالتزام بقوانين السير داخل شوارع المدينة حفاظا على النظام العام وحتى لا نتعرض لتحرير المخالفات.نأمل ونطالب بأن تستمر هذه الحملات ولا تكون موسمية وان تؤتي أكلها ويعود ويسود الأمن والهدوء والاطمئنان لبلدنا ام الفحم".