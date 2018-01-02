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أخبار محاكم وجنائيات القدس: مداهمة مطاعم في البلدة القديمة بعد الاشتباه بالخداع والاستغلال المالي

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القدس والقضاء القدس: مداهمة مطاعم في البلدة القديمة بعد الاشتباه
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القدس: مداهمة مطاعم في البلدة القديمة بعد الاشتباه بالخداع والاستغلال المالي

 خلال الحملة تم ضبط حوالي 250 كليوغرام من اللحوم الغير صالحة، للاستهلاك البشري، وتم مصادرتها، وابادتها، كما تم مصادرة اسطوانات غاز خزنت بشكل غير قانوني

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-01-02 18:36:37 A A

 افاد المتحدث باسم شرطة القدس:" انه تم اليوم مداهمة عدة محلات تجارية ومطاعم في البلدة القديمة، في مدينة القدس، بعد شبهات بعمليات خداع والعمل بشكل غير قانوني والاستغلال المالي، مع المواطنين والسائحين الذين يأتون الى تلك المنطقة، والتي اخرها كان توجه سائح من استراليا الى الشرطة، بعد ان تناول الطعام في احد المطاعم مع افراد اسرته، حيث تم اخباره بان الحساب 350 شيقل، الا انه تم خصم 36 الف شقيل من بطاقة الاعتماد، وقد عملت الشرطة على معالجة الامر واعادة الاموال له".



واضاف بيان الشرطة:" خلال الحملة تم ضبط حوالي 250 كليوغرام من اللحوم الغير صالحة، للاستهلاك البشري، وتم مصادرتها، وابادتها، كما تم مصادرة اسطوانات غاز خزنت بشكل غير قانوني".

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