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أخبار محليات كفر مصر: تشييع جثمان المرحوم رضوان صبيحي بعد غد الخميس ظُهرًا

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قرى المرج كفر مصر: تشييع جثمان المرحوم رضوان صبيحي يوم الخميس
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كفر مصر: تشييع جثمان المرحوم رضوان صبيحي بعد غد الخميس ظُهرًا

علمنا من عائلة الشاب المرحوم، أن الجنازة ستكون يوم بعد غد الخميس 4.1.2018، عند صلاة الظهر

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-02 18:15:33 A A

علم مراسلنا أنهّ: يخيّم الحزن على قرية كفر مصر منذ وصول خبر وفاة ابنها الشاب رضوان حسين صبيحي يوم الجمعة الماضي بحادث في تايلاند خصوصًا وأن جثمانه لم يصل البلاد بعد بسبب العطلة الرسمية في تايلاند برأس السنة والتي جمدت كل الاجراءات لعدة أيام.


الشاب المرحوم رضوان صبيحي

وعلمنا من عائلة الشاب المرحوم، أن الجنازة ستكون يوم بعد غد الخميس 4.1.2018، عند صلاة الظهر، حيث سيتم نقل جثمانه الطاهر من بيت والده في قرية كفر مصر إلى مسجد القرية ومن ثم إلى مثواه الأخير بمقبرة القرية، وسيصل الجثمان إلى البلاد يوم غد الأربعاء وتتم بعض الإجراءات قبل تشييعه يوم الخميس.

وكان الشاب رضوان قد لقي مصرعه بعد انزلاقه في نهر وإصابته بسبب تيار المياه القوي وغرقه، وذلك أثناء رحلة كان يقضيها مع أصدقائه في جنوب تايلاند.
 

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