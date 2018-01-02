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أخبار عربية وعالمية نيويورك ودّعت 2017 بحريق واستقبلت 2018 بآخر: 12 إصابة بحريق في مجمع سكاني

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نيويورك: اندلاع النيران في أحد المجمعات السكنية
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نيويورك ودّعت 2017 بحريق واستقبلت 2018 بآخر: 12 إصابة بحريق في مجمع سكاني

حتّى الآن لم يصدر أي بيان حول وجود وفيات او مصابين في المكان، حيث تعمل الطواقم على إخلاء المجمع من ساكنيه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-01-02 18:58:09 A A

شبّ حريق ضخم في أحد المجمعات السكنية في نيويورك بالولايات المتحدة، حيث هرعت قوات كبيرة جدًّا من الدفاع المدني وطواقم الاطفاء إلى المكان الذين باشرو على إخماد الحريق، وأصيب في هذا الحريق نحو 12 شخصًا بجراح متفاوتة، وتعمل الطواقم على إخلاء المجمع من ساكنيه. 


من الحريق

هذا ويذكر أنّه قبل أيام قليلة جدًّا، اندلع حريق هائل في مبنى سكني في نيويورك ما أسفر عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 18 آخرين، حيث اعتبر هذا الحريق في نيويورك هو الأسوأ علىالإطلاق خلال الربع قرن الماضي. حيث رجّحت الطواقم أسباب الحريق أنّ طفلا كان يلهو بفرن منزلي ما أدّى إلى اشتعال الشرارة الاولى للحريق، ويذكر بأنّ ه من بين الضحايا الـ12 قضى 4 أطفال.

نشب حريق ضخم فى إحدى المجمعات السكنية الكبرى فى نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، فيما تقوم قوات الدفاع المدنى بمحاولات السيطرة على الحريق وإخماده، دون ورود أنباء عن عدد وفيات أو مصابين فى الحريق.

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