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أخبار محليات فيديو- انباء عن نوايا لهدم بيوت وتشريد في شعفاط وتوتر في المنطقة

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القدس والقضاء انباء عن نوايا لهدم بيوت وتشريد في شعفاط
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فيديو- انباء عن نوايا لهدم بيوت وتشريد في شعفاط وتوتر في المنطقة

سكان البيوت في شعفاط:

سياسة الهدم والتشريد لا زالت مستمرة

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من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-01-02 18:01:21 A A

يشهد مخيم شعفاط في ال قدس توترا شديدا وذلك بعد ورود معلومات حول نوايا هدم ثلاثة مبان في المنطقة كانت بلدية القدس قد أنذرت سكانها بهدمها بعد اسبوعين من الان، الا أن تحركا للجرافات نحو المخيم دعا الى إستنفار الاهالي واخلاء للمنازل بالأجواء الشتوية.



هذا وأعرب سكان البيوت عن تخوفهم واستنكارهم لما يحصل، مشيرين الى أنّ: "سياسة الهدم والتشريد لا زالت مستمرة". كما وتم دعوة السكان للتصدي للهدم في محاولة لمنع تنفيذ مثل هذه القرارات. 


شعفاط - صورة توضيحية 
 

 

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