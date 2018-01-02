ارتفاع اسعار البنزين مع بداية العام الجديد

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ارتفعت منذ يوم أمس اسعار البنزين في البلاد حيث يبلغ سعر 1 لتر من البنزين من نوع 95 اوكتان 6.19 شاقل والحديث يدور عن ارتفاع بـ5 اغوروت أي 0.81%. كما واضافة الخدمة الكاملة ستكون 20 أغورة للتر.

كما ويذكر أن سعر لتر البنزين من نوع 95 اوكتان في ايلات هو 5.29 شاقل للتر أي ارتفاع ايضا بـ5 اغوروت وبنسبة 0.95%، كما وأن الاضافة الى الخدمة الكاملة ستبلغ 17 اغورة للتر.