اغلاق
اغلاق
اسواق العرب اقتصاد واستهلاك ارتفاع اسعار البنزين مع بداية العام الجديد

اسواق العرب

ارتفاع اسعار البنزين مع بداية العام الجديد
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ارتفاع اسعار البنزين مع بداية العام الجديد

 

هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا للتفاصيل...
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2018-01-02 16:22:29 A A

ارتفعت منذ يوم أمس اسعار البنزين في البلاد حيث يبلغ سعر 1 لتر من البنزين من نوع 95 اوكتان 6.19 شاقل والحديث يدور عن ارتفاع بـ5 اغوروت أي 0.81%. كما واضافة الخدمة الكاملة ستكون 20 أغورة للتر.

كما ويذكر أن سعر لتر البنزين من نوع 95 اوكتان في ايلات هو 5.29 شاقل للتر أي ارتفاع ايضا بـ5 اغوروت وبنسبة 0.95%، كما وأن الاضافة الى الخدمة الكاملة ستبلغ 17 اغورة للتر.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الجدي 2.1.2018 | [2600 قراءة]
2 سقوط قذائف اطلقت من قطاع غزة داخل بلدة اسرائيلية | [1300 قراءة]
3 اصابة شخص اثر انقلاب سيارة بالقرب من بلدة البقيعة | [1300 قراءة]
4 مشتبه حاول سرقة بيت مسنين في طبريا فسقط | [1300 قراءة]
5 هآرتس: إسرائيل لا تريد حربًا في غزة | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قصة القنفذ الذي لم يعرف النوم! | [0 مشاركة]
2 قصتنا للحلوين: الست فرفورة | [0 مشاركة]
3 ميريام فارس الفنانة العربية الأولى في الـGSA | [0 مشاركة]
4 مباريات قوية اليوم في الدوري الانجليزي | [0 مشاركة]
5 المتابعة: ندعو لأوسع مشاركة ضد تكريم نتنياهو | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab