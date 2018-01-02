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سيارات جديد السيارات لامبورجيني أوروس باللون الأصفر

سيارات

لامبورجيني أوروس باللون الأصفر
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لامبورجيني أوروس باللون الأصفر

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-03 15:09:54 A A

تعتبر أوروس سيارة لامبورجيني متعددة الاستخدامات مميزة بمحرك V8 وهي تجمع بين مزايا هذه النوعية من السيارات مع قدرات اسم لامبورجيني وهذه النسخة التي نراها هنا مطلية باللونGiallo Auge وظهرت فينكنبرج في النمسا ورغم ظهور هذه السيارة هنا ولكن تسليم النسخ للمشترين لن يتم حتى ربيع 2018 ولهذا يتوقع أنها سيارة تعود لمسئول تنفيذي في لامبورجيني أو فولكس فاجن.

وبغض النظر عمن يتواجد خلف عجلة قيادة هذه السيارة فقد تمكن من قيادة السيارة بوضعية قيادة Neve الخاصة بالثلوج التي تعتبر واحدة من 6 وضعيات للقيادة للسيارة ووضعية الثلوج تعدل من نظم السيارة لتحسين خلوصها الأرضي. وعلى الأرض الصلبة الأسفلتية فالسيارة تحمل محرك V8 بشاحنين توربينيين بقوة 641 حصان مع قدرة على التسارع من الثبات الى 100 كمساعة في 3.6 ثانية وبسرعة قصوى تبلغ 305 كمساعة.

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