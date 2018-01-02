عذرًا/ بقلم: جميل بدوية

يتحدثون عن السلام..

في يوم يفصل عندهم بين عام وعام

يتحدثون عن الميلاد..

عن الاولاد عن الميعاد عن القيام

عن البسمة عن الفرحة

عن ملكوت الله وعن نبي السلام

يتحدثون .و.يتحدثون..

وبعدها الكل نيام

ليس هكذا القيام

بل طاعة لله على الدوام

وليست فرحة تعم ..بالأشجار والانوار

وعلى الأرض حطام

وعلى الأرض خصام

يتحدثون عن السلام

عن المجد لله في الاعالي

وعلى الارض السلام

ستطفأ الأنوار بعد حين

ويعم في الأرجاء الظلام

ويبقى النور في القلب

ويبقى النور في الحب..

لله الواحد السلام

يتحدثون ..والحديث يطول

وكل الحديث كلام في كلام

صور تشع نورا

بهجة ليوم واحد

يوم اكتمال العام

ومولد عيسى عليه السلام

وبعد يوم نعود كما كنا..

نجوع على موائد اللئام

يتحدثون ويتحدثون

ولا يبقى من الحديث إلا

علامات التعجب و الاستفهام



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