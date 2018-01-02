توقعات ماغي فرح لعام 2018: الحوت والقوس أكثر الأبراج حظا

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يختلف الناس بين مؤيّد ومعارض على توقّعات الأبراج، منهم من يؤمن بها وآخرين من يعارض فكرة التوقعات من الأساس، ولكن قد يحب آخرين من باب الفضول معرفة ما الذي قد تخبئه له السنة الجديدة، نعرض بكم نبذة من توقّعات ماغي فرح لعام 2018 لجميع الأبراج:





نبذة عن كل التوقعات لكل برج:

الحمل: عام التغييرات لمواليد برج الحمل، وهي سنة جيدة بالاجمال وسيقبل مولود هذا البرج على استثمارات مالية وهي سنة زواج للعازبين.

الثور: سنة من الانقلابات والتغييرات وهي مختلفة عن السنوات السابقة بشكل كبير. بين شهري 5 و9 ستكون فترة دقيقة لمواليد هذا البرج.

الجوزاء: عام إيجابي بشكل عام والايجابية الحقيقية تبدأ من بعد شهر أيار.

السرطان: عام الانقلابات الايجابية لمواليد هذا البرج، وأي علاقة تبدأ في الصيف لن تؤدي إلى زواج.

الأسد: سيمر بسنة فيها تغيير كلي وجذري، وسيعاني من ضغوطات قاسية حتّى شهر تشرين الثاني.

العذراء: سنة ايجابية بها تطل على انجازات تنتظرها من مشاريع ساحرة، وتنتظرك أبواب مفتوحة أمامك، وتقبل على حب من جديد.

الميزان: سنة التغييرات والآفاق الحلوة والاطلالات المميزة، وستخطى ما عانيته منذ اكثر من 4 سنوات، وستعيش قصة حب استثنائية.

العقرب: تتحرر من السلطة والضغط، وسيكون الحظ في برجك، وستواجه بعض التحديات والصعوبات، وعليك في بعض المواقف أن تقدم تنازلات.

القوس: أنت من أكثر المحظوظين لهذا العام، تمر بفترات مهمة وتتحرك بسرعة وتتفوق في عملك وستحل مشاكل سابقة. واحذر من الفضائح.

الجدي: خليط بين الأحداث الايجابية والسلبية في هذا العامك لمواليد برج الجدي، تتخلص من أومات عالقة بالذذات عندما تقترب من شهر أيار.

الدلو: مطل على سنة بها الكثير من الانقلابات، وظف طاقاتك في النصف الاول من العام، ولكن قد تكون لديك بعض المعاكسات، هذا العام يحمل لك الكثير من الأحداث.

الحوت: يحمل لك الفلك أجمل الوعود لك في هذا العام الذي يحمل لك الكثير من النجاحات والانفراجات التي تنتظرها، وسينسيك هذا العام ما حصل معك في سنوات سابقة.