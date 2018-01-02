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حيفا والمنطقة 76 منحة لطلاب بسمة طبعون
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طلاب من بسمة طبعون يحصلون على 76 منحة دراسية

تولى عرافة الحفل الاستاذ الشيخ حامد ديابات حيث ابدع في ادارته وحثه الطلاب والمجتمع والاهل على دعم مسيرة العلم والتعليم لطلابنا في شتى مراحلهم التعليمية

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من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-01-02 18:01:21 A A

نظمت جمعية المعالي للتغيير المجتمعي حفلاً لتوزيع المنح الجامعية في قرية بسمة طبعون، حيث استفتح الحفل بتلاوة عطرة لايات القرآن الكريم ثم ألقى رئيس مجلس محلي بسمة طبعون السيد منير زبيدات كلمته حيث اثنى على عمل الجمعية ودورها الرائد في تقديم الخدمات لطلابنا في الداخل بشكل مجاني متمنيا شراكة مستقبلية بين المجلس والجمعية ثم تحدث الاستاذ يوسف عارف ابو فروة مؤسس جمعية المعالي ومديرها العام بكلمة ترحيبية مؤكدا على البعد المجتمعي لدور جمعية المعالي ومشيرا الى افاق عمل الجمعية الحاضر والمستقبلي لتقديم الافضل لمجتمعنا وقد استعرض بعض برامج جمعية المعالي التي تنتشر في جميع البلدان، ثم القى الاستاذ مسعود غنايم مسؤول ملف التربية والتعليم في القائمة المشتركة كلمته حيث اكد على: "دور المؤسسات المجتمعية ودورها الفاعل في نهضة الامم والشعوب وحاجة مجتمعنا وطلابنا الى التوجيه السليم للتعليم الاكاديمي الذي من شأنه ان يساهم في رقينا الاخلاقي والثقافي والتعليمي". وكما وأُختتم هذا الحفل الاستاذ عماد غانم مسؤول الجمعية في منطقة المثلث الجنوبي بكلمة اختتامية شكر فيها الطلاب على اجتهادهم وبين دورهم الرائد في خدمة مجتمعهم المحلي".


خلال تقديم المنح

هذا وقد تولى عرافة الحفل الاستاذ الشيخ حامد ديابات حيث ابدع في ادارته وحثه الطلاب والمجتمع والاهل على دعم مسيرة العلم والتعليم لطلابنا في شتى مراحلهم التعليمية.
وقد عقب الاستاذ يوسف عارف على هذه الفعالية قائلا: "هذه بداية الانطلاقة فالطريق طويل لجمعية المعالي وستستمر باذن الله في تطوير وتقديم مجتمعنا إلى الافضل، من خلال البرامج النوعية بل وستسعى الجمعية على انشاء مجتمع عصامي يحمل هم ابنائه وتطلعاتهم والمستقبلية. ونحن عازمون على تشكيل لجان اكاديمية في جميع المؤسسات الاكاديمية في البلاد لنتواصل واياهم وقد انطلقنا في كلية عيمك يزراعيل وكذلك في جوردن وقريبا في صفد وروبين والتخنيون ان شاء الله وطبعا لا يسعنا الا ان نشكر اخونا الفاضل حامد ذيابات الذي اطلق المشروع قبل 4 اشهر تقريبا لنتعاون واياه لتحقيقه ومن الجدير ذكره ان عدد المنح التي قدمت لعام 2017 فاقت الـ70 منحة". 

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