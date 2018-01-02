شابة (27 عامًا): عرفت أني حامل بالفترة التي عرفت فيها ان زوجي يكلم أخرى

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الرسالة كالتالي:

أنا شابة متزوجة عمري 27سنة، متزوجة منذ عامين. اكتشفت مؤخرًا أن زوجي يراسل واحدة في برنامج دردشة عبر الانترنت، ويراسلها منذ أكثر من 6 أشهر! أصبحت امراة عصبية ولا أهتم به كثيرًا وتغيرت تصرفاتي معه وهو يسألني على الدوام ماذا بي وانا لا أعرف كيف سأفاتحه بالموضوع بالذات أني من أسبوع فقط عرفت اني حامل.



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