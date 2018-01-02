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مجتمع قصة من الحياة شابة (27 عامًا): عرفت أني حامل بالفترة التي عرفت فيها ان زوجي يكلم أخرى

مجتمع

شابة (27 عامًا): عرفت أني حامل
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شابة (27 عامًا): عرفت أني حامل بالفترة التي عرفت فيها ان زوجي يكلم أخرى

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-01-04 13:46:20 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:  

أنا شابة متزوجة عمري 27سنة، متزوجة منذ عامين. اكتشفت مؤخرًا أن زوجي يراسل واحدة في برنامج دردشة عبر الانترنت، ويراسلها منذ أكثر من 6 أشهر! أصبحت امراة عصبية ولا أهتم به كثيرًا وتغيرت تصرفاتي معه وهو يسألني على الدوام ماذا بي وانا لا أعرف كيف سأفاتحه بالموضوع بالذات أني من أسبوع فقط عرفت اني حامل.


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