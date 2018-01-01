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أخبار شريط الاخبار لأول مرة منذ أشهر: اجتماع كتلة القائمة المشتركة

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لأول مرة منذ أشهر: اجتماع كتلة القائمة المشتركة

الكلية الاكاديمية اونو تفتح باب التسجيل للقب الاول في التربية والمجتمع الى كل المعنيين من شمال البلاد في تعلم لقب اول B.A في موضوع التربية والمجتمع

نشر: 2018-01-01 19:05:49 A A
علم موقع العرب أنّ الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، تعقد اجتماعًا، في هذه الأثناء من مساء اليوم الاثنين. علمًا أنّ الكتلة، والتي يرأسها النائب د. جمال زحالقة (التجمع)، لم تجتمع منذ أكثر من 4 أشهر، ولم يدع النائب زحالقة زملاءه في المشتركة لأي اجتماع في أعقاب احتجاجه واحتجاج حزبه التجمع على "عدم تنفيذ اتفاق التناوب". وعليه، فإنّ السؤال الكبير الذي يضعه هذا الاجتماع هل وافق زحالقة نيابة عن التجمع على دخول النائب يوسف العطاونة (الجبهة) بشكل فعلي إلى الكنيست لتنتهي أزمة التناوب؟
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