لأول مرة منذ أشهر: اجتماع كتلة القائمة المشتركة

علم موقع العرب أنّ الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، تعقد اجتماعًا، في هذه الأثناء من مساء اليوم الاثنين. علمًا أنّ الكتلة، والتي يرأسها النائب د. جمال زحالقة (التجمع)، لم تجتمع منذ أكثر من 4 أشهر، ولم يدع النائب زحالقة زملاءه في المشتركة لأي اجتماع في أعقاب احتجاجه واحتجاج حزبه التجمع على "عدم تنفيذ اتفاق التناوب". وعليه، فإنّ السؤال الكبير الذي يضعه هذا الاجتماع هل وافق زحالقة نيابة عن التجمع على دخول النائب يوسف العطاونة (الجبهة) بشكل فعلي إلى الكنيست لتنتهي أزمة التناوب؟