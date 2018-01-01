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السلطات المحلية

الشاغور مجلس مجد الكروم يستقبل وفد امريكي للمساعدة
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مجلس مجد الكروم يستقبل وفدًا امريكيًا لتجنيد ميزانيات من أجل تمويل مشاريع

وقد اطلعت السيدة اريج سرحان والعاملة في قسم الهندسة بيان الوفد على المخططات المستقبلية لمجد الكروم ومتطلباتها بالاضافة الى شرح واف عن مجد الكروم بشكل عام 

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من محاسن ناصر: مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-01-01 23:05:06 A A

استقبل رئيس مجلس مجد الكروم المحلي، سليم صليبي، وفدًا امريكيًا للمساعدة وتجنيد ميزانيات من اجل تمويل مشاريع تخطيط مستقبلية للبلدة، وذلك بحضور عضوي المجلس مرشد كنعان ونبيل معيوف مناع، ومدير عام المركز العربي للتخطيط البديل د. حنا سويد، وأساف برومير مدير عام مركز منى لبحوث الفضاء ومهندسة المجلس المحلي السيدة اريج سرحان وقسم الهندسة وعدد اخر من العاملين باقسام المجلس المحلي في مجد الكروم، بالاضافة الى السيدة أيه مناع عضوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

 
خلال الاجتماع

هذا، واطلعت اريج سرحان والعاملة في قسم الهندسة بيان الوفد على المخططات المستقبلية لمجد الكروم ومتطلباتها بالاضافة الى شرح واف عن مجد الكروم بشكل عام.

الوفد الامريكي وبعد اطلاعه على المعطيات والمخططات وعد بالعمل على تجنيد الاموال من جهات وجمعيات عديدة في الولايات المتحدة واكدوا على اهمية المشاريع المستقبلية المطروحة ووعدوا بالتواصل مع المسؤولين بمجلس مجد الكروم من اجل تجنيد الميزانيات المطلوبة .

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