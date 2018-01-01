القمر الذئب يظهر في سماء البلاد: أكبر من المعتاد وأكثر إضاءة

ظاهرة القمر الأزرق بحسب وكالة ناسا للفضاء هي ظاهرة فلكية يظهر فيها القمر في السماء أكبر من القمر العادي

ظهرت في سماء البلاد ظاهرة القمر الذئب أو القمر الأزرق، هذا المساء، بالرغم من الغيوم الكثيفة، حيث لم يكتمل المشهد كما يجب. ويذكر أنّ ظاهرة القمر الأزرق بحسب وكالة ناسا للفضاء هي ظاهرة فلكية يظهر فيها القمر في السماء أكبر من القمر العادي بنسبة 14 %، وأكثر إضاءة بنسبة 30 % ومن لم يشاهده هذا المساء سيكون على موعد آخر الشهر 31-1 مع ظاهرة "القمر العملاق الأزرق الدامي".