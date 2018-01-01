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القمر الذئب يظهر في سماء البلاد: أكبر من المعتاد وأكثر إضاءة

صور - ظاهرة القمر الذئب في سماء البلاد
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القمر الذئب يظهر في سماء البلاد: أكبر من المعتاد وأكثر إضاءة

ظاهرة القمر الأزرق بحسب وكالة ناسا للفضاء هي ظاهرة فلكية يظهر فيها القمر في السماء أكبر من القمر العادي

الكلية الاكاديمية اونو تفتح باب التسجيل للقب الاول في التربية والمجتمع الى كل المعنيين من شمال البلاد في تعلم لقب اول B.A في موضوع التربية والمجتمع
موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-01-01 19:02:40 A A

ظهرت في سماء البلاد ظاهرة القمر الذئب أو القمر الأزرق، هذا المساء، بالرغم من الغيوم الكثيفة، حيث لم يكتمل المشهد كما يجب. ويذكر أنّ ظاهرة القمر الأزرق بحسب وكالة ناسا للفضاء هي ظاهرة فلكية يظهر فيها القمر في السماء أكبر من القمر العادي بنسبة 14 %، وأكثر إضاءة بنسبة 30 % ومن لم يشاهده هذا المساء سيكون على موعد آخر الشهر 31-1 مع ظاهرة "القمر العملاق الأزرق الدامي". 

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