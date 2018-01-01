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أخبار عربية وعالمية إيران: 14 قتيلًا في المظاهرات- وروحاني يؤكد: الشعب سينزل بالملايين لدعم النظام

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إيران: 14 قتيلًا في المظاهرات
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إيران: 14 قتيلًا في المظاهرات- وروحاني يؤكد: الشعب سينزل بالملايين لدعم النظام

أشار التلفزيون الإيراني إلى أن قوى الأمن تصدت لمحتجين مسلحين حاولوا الاستيلاء على مؤسسات رسمية ومواقع أمنية

 قال الرئيس الإيراني إنه إذا اقتضت الضرورة فإن الشعب سينزل بالملايين إلى الشوارع دعما للنظام والثورة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-01-01 19:02:40 A A

ارتفعت حصيلة قتلى المظاهرات التي تشهدها إيران منذ أيام احتجاجا على سياسات الحكومة إلى 14 قتيلًا، بينهم 13 في محافظة أصفهان وحدها، وأصيب العشرات أيضًا. من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه إذا اقتضت الضرورة فإن الشعب سينزل بالملايين إلى الشوارع دعما للنظام والثورة.


صور من الاحتجاجات والمظاهرات في طهران
فقد أعلن التلفزيون الإيراني مقتل تسعة أشخاص في محافظة أصفهان منهم ستة في مدينة توسركان وثلاثة في مدينة شاهينشهر. وفي أصفهان أيضا قال حاكم مدينة دورود إن شخصين قتلا في احتجاجات أمس بعد دهس سيارتهما من قبل شاحنة إطفاء سيطر عليها محتجون بالقوة. وكانت المدينة قد شهدت مساء السبت مقتل اثنين آخرين. أما القتيل الرابع عشر فسقط في مدينة إيذه بمحافظة خوزستان في مظاهرات أمس. وذلك في أخطر اضطرابات تشهدها إيران منذ عام 2009.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن قوى الأمن تصدت لمحتجين مسلحين حاولوا الاستيلاء على مؤسسات رسمية ومواقع أمنية.


الرئيس الإيراني حسن روحاني

من جانبه قال الرئيس الإيراني إنه إذا اقتضت الضرورة فإن الشعب سينزل بالملايين إلى الشوارع دعما للنظام والثورة. وأشار إلى أن الشعب سيقف في وجه من سماها الأقلية من المتظاهرين الذين يستهدفون المقدسات والثورة ويدوسون على القانون، على حد وصفه.

وأضاف روحاني أن "حكومته تتعامل مع المظاهرات والاحتجاجات على أنها فرصة للتحسين وليس تهديدا للنظام. مشيرا إلى أن بعض المتظاهرين لديهم مطالب محقة وليسوا جميعهم مرتبطين بالخارج"، على حد تعبيره.
وكان روحاني قال أمس إن "الدستور يكفل للشعب حرية التعبير عن رأيه، وإن حكومته ترحب بالنقد البناء، لكنه أكد في اجتماع للحكومة رفضه أي تحركات تستهدف أمن إيران واستقرارها". وأضاف أنه "من واجب الحكومة أن تستجيب لمطالب الشعب وتحققها، داعيا إلى الوحدة بين الشعب والحكومة لتجاوز مشكلات البلاد".

احتجاجات مستمرة
واستمرت الاحتجاجات الليلة الماضية لليوم الرابع على التوالي، حيث خرجت مظاهرات ليلية في أكثر من مدينة إيرانية، منها مناطق في العاصمة طهران. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لسياسات الحكومة، وطالبوا بوقف دعم النظام السوري وحلفاء إيران في لبنان وغزة والالتفات إلى حال الإيرانيين في الداخل.وأقدم متظاهرون على إحراق حاويات القمامة في بعض الشوارع وتحطيم سيارات وواجهات محال تجارية وبنوك.

 

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