باريس تستقبل العام الجديد بعروض رائعة..صور

فرضت السلطات الفرنسية اجراءات أمنية صارمة في جميع أنحاء البلاد، ليلة رأس السنة

استقبلت العاصمة الفرنسية باريس العام الجديد 2018 بعروض ألعاب نارية رائعة عند قوس النصر. وخرج مئات الآلاف للاحتفال واستقبال العام الجديد على طول شارع الشانزليزيه.

ويذكر أنّه فرضت السلطات اجراءات أمنية صارمة في جميع أنحاء البلاد، ليلة رأس السنة، وقام حوالي 99 ألفا من الجنود وضباط الشرطة بدوريات عبر البلاد. وقامت السلطات الأمنية بفحص حقائب المحتفلين قبل أن يسمح لهم بدخول الشانزليزيه. كما وضعت حواجز على طول الشانزليزيه في محاولة لمنع أي هجمات محتملة باستخدام مركبات.