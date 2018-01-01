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أخبار عربية وعالمية صور- ألمانيا تستقبل العام الجديد وترفع شعار لا للتحرش

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ألمانيا تستقبل العام الجديد وترفع شعار لا للتحرش
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صور- ألمانيا تستقبل العام الجديد وترفع شعار لا للتحرش

لم تسجل حوادث تحرش على غرار تلك التي شهدتها كولونيا عام 2016، وذلك بعد أن اتحذت الشرطة إجراءات أمنية مشددة لحماية النساء من التحرش

الكلية الاكاديمية اونو تفتح باب التسجيل للقب الاول في التربية والمجتمع الى كل المعنيين من شمال البلاد في تعلم لقب اول B.A في موضوع التربية والمجتمع
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-01-01 19:02:40 A A

احتفلت ألمانيا بمختلف مدنها بحلول العام الميلادي الجديد 2018، حيث أضاءت الألعاب النارية سماء برلين وفرانكفورت وهامبورغ وغيرها من المدن الكبرى في ألمانيا. ورفعت البلاد شعار "لا للتحرش" خلال الاحتفالات، حيث أنه لم تسجل حوادث تحرش على غرار تلك التي شهدتها كولونيا عام 2016، وذلك بعد أن اتحذت الشرطة إجراءات أمنية مشددة لحماية النساء من التحرش.


برلين

من جهة أخرى، لقي شخصان مصرعهما وبترت أعضاء آخرين في ألمانيا من جراء إصابتهم بالألعاب النارية التي أطلقت احتفالا بحلول العام الجديد. وأوردت وسائل إعلام محلية أن رجلا في (35 عاما) توفي بعدما أشعل ألعابا نارية في ولاية براندنبورغ جنوب غربي العاصمة برلين، وفي بلدة كلينماتشنوف شمال غربي البلاد توفي شاب (19 عاما) متأثرا بجروح قاتلة في رأسه، بينما كان يحاول إطلاق ألعاب نارية.


فرانكفورت

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