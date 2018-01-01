اغلاق
اغلاق
سيارات اخبار السيارات مرسيدس تقدّم مفاجأة حول CLS 2019

سيارات

مرسيدس تقدّم مفاجأة CLS 2019
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مرسيدس تقدّم مفاجأة حول CLS 2019

مرسيدس قررت تقديم نسخة خاصة من السيارة لعملائها الأوائل الذين سيقومون بحجز السيارة قبل تقديم السيارة بشكل رسمي للعملاء

هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا للتفاصيل...
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-01-02 14:51:40 A A

تمّ الكشف مؤخرًا عن سيارة مرسيدس CLS موديل 2019 الحديثة تماماً، ولكن مرسيدس قررت تقديم نسخة خاصة من السيارة لعملائها الأوائل الذين سيقومون بحجز السيارة قبل تقديم السيارة بشكل رسمي للعملاء. وهذه النسخة الخاصة الجديدة Edition 1 launch model رصدت مؤخراً في ألمانيا وهذه السيارة الخاصة من الصعب ادراك الفارق بينها وبين النسخة القياسية من السيارة.

ونبدأ مع التصميم الخارجي للسيارة التي تحمل حروف Edition 1 على الأجزاء الأمامية للسيارة بجانب أجزاء AMG Line على السيارة كما تأتي بمصابيح أمامية LED وعجلات ألومنيوم AMG سوداء قياس 19 بوصة بصورة قياسية. وفي الداخل ستأتي بفرش جلدي أسود لؤلؤي للمقاعد ولمسات نحاسية ملونة وتطريز مختلف وساعة تناظرية IWC وفرش أرضية Edition 1 وحروف Edition 1 كرومية على الكونسول الوسطي وشبكة تهوية سوداء لامعة. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الجدي 2.1.2018 | [2600 قراءة]
2 سقوط قذائف اطلقت من قطاع غزة داخل بلدة اسرائيلية | [1300 قراءة]
3 اصابة شخص اثر انقلاب سيارة بالقرب من بلدة البقيعة | [1300 قراءة]
4 مشتبه حاول سرقة بيت مسنين في طبريا فسقط | [1300 قراءة]
5 هآرتس: إسرائيل لا تريد حربًا في غزة | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قصة القنفذ الذي لم يعرف النوم! | [0 مشاركة]
2 قصتنا للحلوين: الست فرفورة | [0 مشاركة]
3 ميريام فارس الفنانة العربية الأولى في الـGSA | [0 مشاركة]
4 مباريات قوية اليوم في الدوري الانجليزي | [0 مشاركة]
5 المتابعة: ندعو لأوسع مشاركة ضد تكريم نتنياهو | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab