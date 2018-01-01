مرسيدس تقدّم مفاجأة حول CLS 2019

مرسيدس قررت تقديم نسخة خاصة من السيارة لعملائها الأوائل الذين سيقومون بحجز السيارة قبل تقديم السيارة بشكل رسمي للعملاء

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تمّ الكشف مؤخرًا عن سيارة مرسيدس CLS موديل 2019 الحديثة تماماً، ولكن مرسيدس قررت تقديم نسخة خاصة من السيارة لعملائها الأوائل الذين سيقومون بحجز السيارة قبل تقديم السيارة بشكل رسمي للعملاء. وهذه النسخة الخاصة الجديدة Edition 1 launch model رصدت مؤخراً في ألمانيا وهذه السيارة الخاصة من الصعب ادراك الفارق بينها وبين النسخة القياسية من السيارة.

ونبدأ مع التصميم الخارجي للسيارة التي تحمل حروف Edition 1 على الأجزاء الأمامية للسيارة بجانب أجزاء AMG Line على السيارة كما تأتي بمصابيح أمامية LED وعجلات ألومنيوم AMG سوداء قياس 19 بوصة بصورة قياسية. وفي الداخل ستأتي بفرش جلدي أسود لؤلؤي للمقاعد ولمسات نحاسية ملونة وتطريز مختلف وساعة تناظرية IWC وفرش أرضية Edition 1 وحروف Edition 1 كرومية على الكونسول الوسطي وشبكة تهوية سوداء لامعة.