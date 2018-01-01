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فنانين فن عربي إليسا تثير استياء جمهورها ليلة رأس السنة بسبب هذا الفيديو- شاهدوا

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إليسا تثير استياء جمهورها ليلة رأس السنة
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إليسا تثير استياء جمهورها ليلة رأس السنة بسبب هذا الفيديو- شاهدوا

ظهر في المقطع المتداول أن السيدة كانت تنتظر إليسا عند باب الممر إلى المسرح، وعند دخول إليسا حاولت المرأة التقاط صورة معها

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-01 18:24:24 A A

أثار مقطع مصور انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي للفنانة اللبنانية إليسا استياء واسعاً من قبل الجمهور، وذلك بسبب امتناعها عن التصوير مع سيدة في حفلة رأس السنة بدبي بأسلوب وصف من قبل الجمهور بأنه يدل على "الغطرسة والغرور".

 

وظهر في المقطع المتداول أن السيدة كانت تنتظر إليسا عند باب الممر إلى المسرح، وعند دخول إليسا حاولت المرأة التقاط صورة معها. هذا وأكّد أحد محبي اليسا:"ما بعرف ليش عّم يلوموا اليسا انها رفضت تتصور ! الفيديو واضح انو مدير أعمالها والحارس الشخصي مستعجلين اليسا وعم يقودوها للوصول الى المسرح والمرأة عّم تعيق الأمر واللحظة غير مناسبة لإلتقاط الصور... وحتى اليسا عّم تتطلب التمهل".

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