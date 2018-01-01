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خزعبلات اسموها توقعات وتنبؤات/ بقلم: زهير دعيم

زهير دعيم في مقاله:

غريب أمر البَّشر وخاصّة في الشرق وفي لبنان بالذات حيث لم تخل فضائية من استضافة أحد احدى المنجّمين

هذا او هذه المنجّمة التي راحت تُذرّ الرماد في العيون، وتستذكر مع المقدّم للبرامج أمورًا توقعتها في العام الفائت وحدثت على ارض الواقع؛ امورًا ضبابيّة ، عامّة وبدون دقّةٍ أو تحديد

غريب امرنا نحن البشر ، نحن الذين نعرف ان الغيب لا يعرفه إلّا خالق الأكوان

حان الوقت أن نعي ونعرف انّ الآتي والقادم والمستقبل، غير مكشوف إلّا أمام عيني من قال للأشياء كوني فكانت

الكلية الاكاديمية اونو تفتح باب التسجيل للقب الاول في التربية والمجتمع الى كل المعنيين من شمال البلاد في تعلم لقب اول B.A في موضوع التربية والمجتمع

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2018-01-01 13:00:16 A نشر: 2018-01-01 13:00:16 A