هذا هو الحكم النهائي في قضية أحمد عز وزينة!

حصلت زينة على حكم نهائي بخلع عز

فصل جديد من فصول الأزمة الخاصة بالفنان أحمد عز وزينة كتب في الساعات الأخيرة من عام 2017، بعد أن حصلت زينة على حكم نهائي بخلع عز. وقدم معتز الدكر محامي زينة في الجلسة الماضية من المحكمة الأمر الوقتي بمنع أحمد عز لطفليه من السفر إلى الخارج، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد إقراره بثبوت نسب الصغيرين إليه وثبوت زواجه من زينة ومعاشرته لها.



أحمد عز وزينة

كما قدم إنذارات عرض عز مبلغ نفقة طفليه والبالغ 20 ألف جنيه شهرياً، وصورة ضوئية من أقوال شهود زينة الذين أقروا بأن قيمة المهر الذي تسلمته من عز في مجلس الزواج كان جنيهاً واحداً، وأقوال شهود كل من عز وموكلته ومسألة الدخول والمعاشرة والخلوة وصورة من الحكم الصادر من محكمة استئناف اﻷسرة برفض طعن عز على بطلان نسب التوأم له.

نفيد بالذكر أن معتز الدكر، تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016، وطالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ"زينة"، من الفنان أحمد عز، طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية.