الكلية الاكاديمية اونو تفتح باب التسجيل للقب الاول في التربية والمجتمع

الى كل المعنيين من شمال البلاد في تعلم لقب اول B.A في موضوع التربية والمجتمع مع امكانية التحويل المستقبلي الى موضوع التمريض او التدريس، الان التحاق بالتسحيل في كامبوس الكلية الاكاديمية اونو - وحدة التعليم الخارجي بداية التعليم في شهر فبراير المقبل في ثلاث ونصف سنوات.

الاماكن محدودة، سارعوا بالانضمام او التوجه الى مديرية الوسط العربي 035156342 تحويله 6342 او 0505444924.