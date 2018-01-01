نانسي عجرم تتوّج احتفالات العام الجديد في دبي

تألقت نانسي خلال الأمسية بفستان طويل من اللون الفضي اللامع فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة

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اختتمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عام 2017 وسلسلة نجاحاتها الرائعة بواحدة من أضخم حفلات دولة الإمارات العربية المتحدة. واستقبلت نانسي عام 2018 في "فيستيفال أرينا إنتركونتيننتال" بمدينة دبي حيث كان بإنتظارها الآلاف من محبّيها الذين اجتمعوا من كل أرجاء الإمارات العربية المتحدة والدّول المجاورة للإحتفال معها بهذه المناسبة المميّزة.

نانسي عجرم قدّمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياتها القديمة والجديدة فأطربت الجمهور الذي تفاعل معها بشكل غير مسبوق فردّد الجميع معها الكلمات عن ظهر غيب. وتألقت نانسي خلال الأمسية بفستان طويل من اللون الفضي اللامع من تصميم المصمم اللبناني جورج حبيقة فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة.