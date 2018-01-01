لا تستنفذ مواردك البدنية والنفسية
الكلية الاكاديمية اونو تفتح باب التسجيل للقب الاول في التربية والمجتمع الى كل المعنيين من شمال البلاد في تعلم لقب اول B.A في موضوع التربية والمجتمع
لا تستنفذ مواردك البدنية والنفسية لأنّ المشاكل تزيد أمامك اليوم.
مهنيًا: تأنَ في تحديد المشاكل التي تمثل عائقًا في مسارك.
عاطفيًا: تحتاج العلاقة إلى بعض التجديد والجنون كي لا يقتلها الملل.
صحيًا: إساءة تقدير الأشياء قد يؤدي بكل سهولة إلى مشاكل صحية.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك