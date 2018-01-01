الى كل المعنيين من شمال البلاد في تعلم لقب اول B.A في موضوع التربية والمجتمع

لا تستنفذ مواردك البدنية والنفسية لأنّ المشاكل تزيد أمامك اليوم.

مهنيًا: تأنَ في تحديد المشاكل التي تمثل عائقًا في مسارك.

عاطفيًا: تحتاج العلاقة إلى بعض التجديد والجنون كي لا يقتلها الملل.

صحيًا: إساءة تقدير الأشياء قد يؤدي بكل سهولة إلى مشاكل صحية.