اغلاق
اغلاق
جامعات / مدارس اخبار المدارس طلاب طبيب الصغير في اللد يزورون مشفى هداسا عين كارم

جامعات / مدارس

مدن الساحل طلاب طبيب الصغير في اللد يزورون مشفى هداسا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

طلاب طبيب الصغير في اللد يزورون مشفى هداسا عين كارم

ذهب الطلاب لقسم القلب حيث استقبلهم مدير القسم البرفيسور ران اليعيزر

هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا للتفاصيل...
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-01 03:36:18 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه:" قام طلاب مشروع طبيب الصغير في مدرسة العلا بمدينة اللد وتحت إشراف مركز قشقوش للخدمات الطبية بزيارة لمستشفى هداسا عين كارم في مدينة القدس وذلك ضمن فعاليات المشروع.وقام باستقبال الطلاب الدكتورة يفعات ياعيل نائبة مدير المشفى حيث قامت بالشرح للطلاب عن المشفى وتاريخها وأقسام المشفى والعلاقات الدولية التي تقوم بها المشفى مع الدول الاوروبيه والعربية".



وبعدها ذهب الطلاب لقسم القلب حيث استقبلهم مدير القسم البرفيسور ران اليعيزر والذي ألقى على الطلاب محاضرة لمدة ساعة عن جهاز القلب والأوعية الدموية وتركيبة الجهاز وعن الدورة الدموية.واكمل المحاضره وشرح عن الأمراض التي تصيب جهاز القلب وطريقة علاجها والعمليات التي تستعمل لعلاج القلب كعملية القسطرة.بعد المحاضره قام الطلاب بجولة بقسم القلب حيث تعرف الطلاب على الأجهزه الطبيه التي تستعمل بالقسم وبعدها دخل الطلاب على غرف عمليات القسطرة.لينتقل الطلاب لقسم العلاج المكثف برفقة الدكتورة يفعات والسيد بهاء قشقوش مدير مركز قشقوش للخدمات الطبية والأستاذ مهران ليتعرف الطلاب على انواع الإصابات والامراض التي تسبب او تكون سبب بدخول الشخص للعلاج المكثف.وانهى الطلاب زيارتهم بقسم العمليات حيث دخل الطلاب لغرف العمليات وشاهدوا كيف يتم تجهيز المريض لعملية معينه وكِيف يتم ادخاله لغرفة العمليات.وهذا وعقب السيد بهاء قشقوش على الزياره قائلا ان هذه الزيارة هي الاولى من نوعها وخاصة دخول الطلاب لغرف العمليات.والهدف هو ان الطلاب يتعرفوا اكثر وأكثر على مجال الطب ونطور آفاقهم بموضوع الطب". 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 اتهام محام من نتسيرت عيليت بالاعتداء على ابنه وزوجته | [2600 قراءة]
2 إصابة شاب جراء تعرضه للطعن في هرتسليا | [1300 قراءة]
3 الجيش: اعتقال 7 مطلوبين فلسطينيين | [1300 قراءة]
4 | [1300 قراءة]
5 | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 معطيات: الأولاد والشبيبة في البلاد مدمنو انترنت | [0 مشاركة]
2 ميريام فارس الفنانة العربية الأولى في الـGSA | [0 مشاركة]
3 مباريات قوية اليوم في الدوري الانجليزي | [0 مشاركة]
4 حيفا: إصابة شاب في حادث على شارع النبي | [0 مشاركة]
5 الجيش: اعتقال 22 فلسطينيا مشتبهين بنشاطات ارهابية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab