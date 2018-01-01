طلاب طبيب الصغير في اللد يزورون مشفى هداسا عين كارم

ذهب الطلاب لقسم القلب حيث استقبلهم مدير القسم البرفيسور ران اليعيزر

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه:" قام طلاب مشروع طبيب الصغير في مدرسة العلا بمدينة اللد وتحت إشراف مركز قشقوش للخدمات الطبية بزيارة لمستشفى هداسا عين كارم في مدينة القدس وذلك ضمن فعاليات المشروع.وقام باستقبال الطلاب الدكتورة يفعات ياعيل نائبة مدير المشفى حيث قامت بالشرح للطلاب عن المشفى وتاريخها وأقسام المشفى والعلاقات الدولية التي تقوم بها المشفى مع الدول الاوروبيه والعربية".





وبعدها ذهب الطلاب لقسم القلب حيث استقبلهم مدير القسم البرفيسور ران اليعيزر والذي ألقى على الطلاب محاضرة لمدة ساعة عن جهاز القلب والأوعية الدموية وتركيبة الجهاز وعن الدورة الدموية.واكمل المحاضره وشرح عن الأمراض التي تصيب جهاز القلب وطريقة علاجها والعمليات التي تستعمل لعلاج القلب كعملية القسطرة.بعد المحاضره قام الطلاب بجولة بقسم القلب حيث تعرف الطلاب على الأجهزه الطبيه التي تستعمل بالقسم وبعدها دخل الطلاب على غرف عمليات القسطرة.لينتقل الطلاب لقسم العلاج المكثف برفقة الدكتورة يفعات والسيد بهاء قشقوش مدير مركز قشقوش للخدمات الطبية والأستاذ مهران ليتعرف الطلاب على انواع الإصابات والامراض التي تسبب او تكون سبب بدخول الشخص للعلاج المكثف.وانهى الطلاب زيارتهم بقسم العمليات حيث دخل الطلاب لغرف العمليات وشاهدوا كيف يتم تجهيز المريض لعملية معينه وكِيف يتم ادخاله لغرفة العمليات.وهذا وعقب السيد بهاء قشقوش على الزياره قائلا ان هذه الزيارة هي الاولى من نوعها وخاصة دخول الطلاب لغرف العمليات.والهدف هو ان الطلاب يتعرفوا اكثر وأكثر على مجال الطب ونطور آفاقهم بموضوع الطب".