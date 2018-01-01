شاهد كيف شارك الآلاف احتفالات مدينة دبي المبهرة بالعام الجديد 2018

أبهرت احتفالات مدينة دبي بالعام الجديد 2018 العالم بعرض ليزر على انغام الموسيقى أمام برج خليفة عوضًا عن عرض الألعاب النارية حيث احتشد عشرات الآلاف على مقربة من أطول مبنى في العالم للاستمتاع بالعرض.وكان أحمد ثاني المطروشي، العضو المنتدب لمجموعة "إعمار" العقارية، كشف خلال مؤتمر صحافي أن مجموعة من الفعاليات الجانبية ستنطلق في منطقة برج خليفة ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات (13:00 غرينتش).