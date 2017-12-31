فخذ الخروف بالروزماري.. صحتين وهنا
المقادير
- العسل : ربع كوب
- الماسترد : ملعقتان كبيرتان
- روزماري : ملعقتان كبيرتان (طازج ومفروم)
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة
- بشر الليمون : ملعقة صغيرة
- الثوم : 3 فصوص (مفروم)
- لحم فخذ الخروف : 2 كيلو ونصف (متوسط الحجم)
- ملح : ملعقة صغيرة
صورة توضيحية
طريقة التحضير
1. اخلطي العسل والماسترد وادهني فخذ اللحم بالخليط.
2. وزعي الرزماري والفلفل الأسود وبشر الليمون والثوم على اللحم.
3. غطي اللحم بالتتبيلة واتركيه ليلة كاملة في الثلاجة.
4. سخني الفرن على حرارة 450 درجة.
5. ضعي الفخذ في صينية الفرن وغطي الصينية بورق القصدير وأدخليها الفرن مع تخفيف الحرارة لـ 200 درجة.
6. اتركي الفخذ في الفرن لمدة ساعة.
7. ثم خففي النار لحرارة 145 درجة واتركي الفخذ لمدة 30 دقيقة أخرى حتى ينضج.
8. قدميه ساخنا إلى جانب الخضار المشوية أو الأرز.