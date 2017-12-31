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أخبار محليات حصاد 2017 في البلاد: 70 جريمة قتل ومئات حوادث إطلاق رصاص وطعن

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حصاد 2017: 70 جريمة قتل
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حصاد 2017 في البلاد: 70 جريمة قتل ومئات حوادث إطلاق رصاص وطعن

معطيات مركز الإنماء المجتمعي: 

مجموع ضحايا العنف والجريمة لعام 2017 وصل الى 70 ضحية، من بينهم 8 ضحايا من النساء

منطقة المركز شهدت 40 جريمة قتل، وفي الشمال والجليل 15 جريمة قتل، أمّا منطقة الجنوب والنقب فقد شهدت 10 جرائم قتل، ومنطقة القدس 5 جرائم قتل

قسم كبير من جرائم القتل التي وقعت لم تنجح الشرطة في التوصل الى المجرمين فيها، ولا تزال هذه الملفات قيد التحقيق ودون الإعلان عن اعتقال مشتبهين

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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-12-31 18:44:47 A A

شهدت البلاد، والمجتمع العربي خاصة، عام 2017 حوادث عنف وإجرام خطيرة وجرائم قتل تنوعّت بين إطلاق رصاص وطعن وحتى الدهس عمدًا! وبالرغم من تنظيم المظاهرات والوقفات الإحتجاجية على شلال الدم وتفشي الجريمة، الا أنّ الظاهرة مستمرة وتستشري ليشهد المجتمع العربي حوادث عنف بشكل يومي.


صورة من مكان إطلاق رصاص في جسر الزرقاء- أرشيف

ووفقًا لمعطيات وصلتنا من مركز الإنماء المجتمعي، بإدارة حمدان زميرو، فإنّ مجموع ضحايا العنف والجريمة لعام 2017 وصل الى 70 ضحية، من بينهم 8 ضحايا من النساء.

وأشارت المعطيات الى أنّ منطقة المركز شهدت 40 جريمة قتل، وفي الشمال والجليل 15 جريمة قتل، أمّا منطقة الجنوب والنقب فقد شهدت 10 جرائم قتل، ومنطقة القدس 5 جرائم قتل.

وبحسب المعطيات أيضًا فقد وصل عدد حوادث اطلاق الرصاص في 2017 الى  1220 حالة، علمًا أنّ العدد خلال 2016 كان 930، بينما في عام 2015 وصل عددها الى 712. وهو ما يشير إلى ارتفاع كبير بنسبة حالات إطلاق الرصاص.

وأظهرت المعطيات إلى أنّ قسمًا كبيرًا من جرائم القتل التي وقعت لم تنجح الشرطة في التوصل الى المجرمين فيها، ولا تزال هذه الملفات قيد التحقيق ودون الإعلان عن اعتقال مشتبهين.

اعتقالات وضبط أسلحة
يذكر أنّ شرطة الشمال أوضحت في بيان لها الذي صدر اليوم أنّ "الشرطة عثرت على ادوات قتالية في منطقة الشمال، بين البلدات: طمرة، الناصرة، عيلوط، ساجور، سخنين، البعنة، الرامة، بيت جان، طوبا الزنغرية". وأضاف البيان:" خلال عام 2017 تم العثور على: 130 بندقية، 148 قطعة سلاح، 154 قنابل، 264، عبوات ناسفة، صاروخ لاو، 1323 العاب نارية، حبات رصاص باحجام مختلفة".
كما ذكرت الشرطة "انه منذ بداية العام الحالي حتى نهايته تم اعتقال 890 مشتبهًا وقدمت لوائح اتهام ضد 147 مشتبهًا"، بحسب الشرطة. 

الصور المرفقة لقسم من ضحايا جرائم القتل في الوسط العربي  عام 2017

المرحوم بشار نصار من طرعان


المرحوم محمد أبو نجمة من القدس


المرحوم مصطفى عامر من كفرقاسم


المرحوم فادي صرصور من كفرقاسم


المرحومة هنرييت قرّا من يافا


المرحوم محمد عامر كم كفرقاسم


المرحوم سليمان أبو عرار من عرعرة النقب


المرحوم ساري فضيلة من الطيرة


المرحومة هبة مناع من مجد الكروم


المرحومة سهام زبارقة من اللد


المرحوم علاء عامر من كفرقاسم


المرحوم عبد الحفيظ عرار من جلجولية


المرحوم نزيه مصاروة من الطيبة

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