مولودة الحمل: قد تستمر في العلاقة العاطفية فقط من أجل إستمراريتها لا أكثر

حين تكونين معه لا يمكنك رؤية تصرفاته السيئة لكنك حين تتحدثين مع صديقتك المفضلة عنه فأنت، وللغرابة، توضحين وبطريقة منطقية كل تصرفاته السيئة

المرأة الحمل مبدعة، ويمكنها التأقلم بسرعة مع أي تغيرات كانت، لكن حين يتعلق الأمر بالعلاقات فهي تملك نمطاً يتكرر في كل مرة في حال كان الشخص الذي ترتبط به لا يناسبها أو إن كانت علاقاتها تسير نحو الهاوية. تعيشين مرحلة إنكار طويلة جداً، وتستمرين في العلاقة فقط من أجل إستمراريتها لا أكثر. حين تكونين معه لا يمكنك رؤية تصرفاته السيئة لكنك حين تتحدثين مع صديقتك المفضلة عنه فأنت، وللغرابة، توضحين وبطريقة منطقية كل تصرفاته السيئة.



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