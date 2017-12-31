الطيبي والسعدي: المصادقة على تحويل 5 مليون شيكل لمستشفيات الناصرة

تمّ التصويت لصالح تحويل مبلغ 5 مليون شيكل دعما لمستسفيات الناصرة حيث تمت المصادقة على البند وفقا للتقسيم التالي:



- المستشفى الانجليزي: مليون و 800 الف شيكل تقريبا.

- المستشفى الفرنسي: مليون و 700 الف شيكل تقريبا.

- المستشفى الايطالي (العائلة المقدسة): مليون و487 الف شيكل تقريبا

علم موقع العرب أنّه تمّت المصادقة في لجنة المالية بالكنيست، اليوم الأحد، على تحويل مبلغ 5 مليون شيكل لمستشفيات مدينة الناصرة، بمبادرة وجهود النائب د. أحمد الطيبي (القائمة المشتركة - الحركة العربية للتغيير)، والنائب السابق أسامة السعدي.



الطيبي والسعدي خلال الجلسة

وأفاد النائب الطيبي حول الجلسة قائلًا:"‎انتهينا عصر اليوم الأحد من جلسة لجنة المالية مع أسامة سعدي، حيث نجحنا بعد جهد جهيد أمام وزارتي الصحة والقضاء اليوم من تحويل مبلغ 5 مليون شيكل لمستشفيات الناصرة". وقال الطيبي أيضًا:"تمّت المصادقة بعد أن كنا بتواصل دائم مع الأخ وسيم دبيني من المستشفى الانجليزي الذي زارنا مرات عدة في مكتبنا لانقاذ ما يمكن انقاذه قبل نهاية السنة المالية". وأكّد الطيبي:"مستشفيات الناصرة تستحق اكثر بطبيعة الحال، ويذكر أنّه كنّا قد جندنا مبلغ 3 مليون شيكل لمستشفى الانجليزي (لغرفة القسطرة) 3 مليون اخرى للنمساوي ( لجهاز MRI)".

وجاء في بيان صادر عن الحركة العربية للتغيير ما يلي:"تعقد لجنة المالية البرلمانية جلستها المستمرة منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة للبحث في طلبات تحويل الميزانيات المُقدمة من قبل الوزارت المختلفة، ضمن ميزانية العام 2017، في اليوم الأخير للسنة، حيث يتواجد في جلسة اللجنة عضو لجنة المالية عن القائمة المشتركة د. أحمد الطيبي والمحامي اسامه السعدي. هذا وتمّت الموافقة على ادراج هذا البند بالرغم من معارضة البعض وتجنيد اغلبية في لجنة المالية لصالح بند دعم المستشفيات في مدينة الناصرة، وعليه فقد تم التصويت لصالح تحويل مبلغ 5 مليون شيكل دعما لمستسفيات الناصرة حيث تمت المصادقة على البند وفقا للتقسيم التالي:

- المستشفى الانجليزي: مليون و 800 الف شيكل تقريبا.

- المستشفى الفرنسي: مليون و 700 الف شيكل تقريبا.

- المستشفى الايطالي (العائلة المقدسة): مليون و487 الف شيكل تقريبا".

وقال الطيبي والسعدي:"الحكومة التي ترفض بناء مستشفى حكومي في بلد عربي من جهة، تضع العراقيل امام تحويل الميزانيات لهذه المستشفيات في الناصرة التي تخدم عشرات الآلاف من المواطنين في مدينة الناصرة وقضائها، وتفضل دعم المستشفيات في البلدات اليهودية. ونحن نستمر بالتعاون المثمر مع ادارة المستشفيات في الناصرة ونسعى لتعزيز هذا التعاون. مبروك لمستشفيات الناصرة وكل عام وأنت بألف خير"، إلى هنا البيان.