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أخبار عربية وعالمية العالم يستقبل العام الجديد 2018- شاهدوا الصور

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العالم يستقبل العام الجديد 2018- صور
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العالم يستقبل العام الجديد 2018- شاهدوا الصور

ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا فهي أولى العواصم التي احتفلت برأس السنة تلتها سيدني الأسترالية 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-12-31 18:44:46 A A

استقبل عدد من مناطق العالم العام 2018، بشكل فعلي، بحكم موقعها الجغرافي، حيث كانت جزر ساموا وكريستماس وكيريباتي، أولى المناطق التي احتفلت بالحدث. أما ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا فهي أولى العواصم التي احتفلت برأس السنة، ذلك أنها تستقبل العام الجديد الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت غرينتش (13:00 بتوقيتنا المحلي)، أما في سيدني الأسترالية فعلى الواحدة ظهرا بالتوقيت نفسه (15:00).


الاحتفالات في سيدني

أما آخر المناطق التي ستستقبل العام الجديد، فهي جزر تابعة للولايات الأميركية لكنها غير مأهولة، ويتعلق الأمر بكل من جزر بيكر وهاولاند.

ويحظى الاحتفال برأس السنة الميلادية بشعبية واسعة حول العالم، وتغص الميادين الرئيسية للمدن الكبرى بالمحتفلين. وتفرض أجهزة أمنية في دول عدة إجراءات أمنية مشددة، هذا العام، خشية وقوع هجمات إرهابية وسط حشود المحتفلين.


هونغ كونغ


سنغافورة


الصين


كوريا الجنوبية

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