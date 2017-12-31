معلومات جديدة عن سوزوكي Xbee

سيارة سوزوكي Xbee دخلت رسمياً خط الإنتاج ليتم توفيرها بشكل مبدئي في الأسواق اليابانية خلال 2018

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نحدّثكم اليوم زوارنا الأعزاء عن سيارة سوزوكي Xbee التي تعتقد نفسها نسخة مصغرة من تويوتا FJ كروزر، ولمن لا يعلم ظهرت سيارة سوزوكي Xbee بنسخة اختبارية ضمن فعاليات معرض طوكيو للسيارات في العام الجاري ، وعلى الرغم من صغر حجمها إلى أنه من الواضح أن تصميمها مستلهماً من سيارة الـ SUV اليابانية تويوتا FJ كروزر .



سوزوكي Xbee (رويترز/Reuters)

سيارة سوزوكي Xbee دخلت رسمياً خط الإنتاج ليتم توفيرها بشكل مبدئي في الأسواق اليابانية خلال 2018، وهذا القرار يعاكس ما صرحت به سوزوكي عندما أطلقت Xbee وأعلنت في وقتها "أن هذه السيارة مجرد طراز اختباري لن يتم إنتاجه"!

ميكانيكاً تعتمد سيارة سوزوكي Xbee على نظام هجين مكون من محرك بنزين سعة لتر مع تيربو ومحرك كهربائية ، وتعتمد على صندوق تروس (جير) أوتوماتيكي من 6 سرعات . وتتوفر هذه السيارة الصغيرة بنسختين ؛ Xbee MX التي تعمل بنظام دفع أمامي للعجلات ، و Xbee MZ التي تعمل بنظام دفع رباعي للعجلات.