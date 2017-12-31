شمس القصيدة/ بقلم : شاكر فريد حسن

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نداء

يا شاعرة البوح

القادمة من ربى الجليل

ويا وردة حبق نبتت في

روضة الشعر الجميل

تمايلي

واكتبي الحروف

سكرى

واحكي حكايا الوطن

وعن فؤاد خافق

حتى يصل صداها

سماء الخليل

من فسوطة نهضت

وقدمت

واشرقت بوجهك الساطع

المنير

يا أميرة الخلق

وسيدة الحسن

والجمال

كشمس الأصيل

أكتبي قصيدك

حتى ننتشي طربًا

كعاشق ملأ قلبه

الحب

فضل السبيل

ودغدغي المشاعر بعبق

قوافيك

يا ملكة الحرف الأنيق

من الفرات وبردى تنهلين

بوحك لنرتوي

فترقص البلاغة

جذلى

كعروس في يوم عرسها

بانتظار السهد الطويل

فالكل يشهد لك بالأصالة

يا ملهمة شعراء هذا

الجيل

فآتينا بالخيول

لنمتطيها كفارس

وجواد أصيل

ولك مني تحية في

ليلة الميلاد

الجديد

مهداة للشاعرة ب. نداء خوري

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