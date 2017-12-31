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ابراج الدلو استمتع بوقتك اليوم برفقة الأصدقاء والأسرة.

ابراج

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استمتع بوقتك اليوم برفقة الأصدقاء والأسرة.

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-12-31 07:53:21 A A

استمتع بوقتك اليوم برفقة الأصدقاء والأسرة.

مهنيًّا: من كان يتمتع بالوفاء والإخلاص مثلك يجب الا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجددًا نحو مستقبل أفضل.
عاطفيًّا: تفهّم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصا انه تحمل الكثير بسببك.
صحيًّا: اعط نفسك عطلة تبتعد خلالها عن كل ما يشغل بالك والجأ إلى القيام بنشاط رياضي معتدل يساعدك على إبقاء توازنك الصحي والنفسي.

 

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