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اسواق العرب اقتصاد واستهلاك انتهاء عام الخسائر للدولار.. وبيتكوين تصل إلى 1400% في 2017

اسواق العرب

انتهاء عام الخسائر للدولار
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انتهاء عام الخسائر للدولار.. وبيتكوين تصل إلى 1400% في 2017

أحد التطورات الأكثر إثارة في أسواق العملات في 2017 هو الصعود الصاروخي للبيتكوين وعملات رقمية أخرى

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-12-31 07:24:44 A A

أفادت مصادر تتعلق بالاقتصاد العالمي أنّه: "هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية، مسجلا أكبر هبوط سنوي منذ 2003عام بفعل الشكوك بشأن استمرارية انتعاش نمو الاقتصاد الأمريكي في أعقاب قانون الضرائب الذي صدر الأسبوع السابق".


صورة توضيحيّة

وتابعت: "حيث كان أحد التطورات الأكثر إثارة في أسواق العملات في 2017 هو الصعود الصاروخي للبيتكوين وعملات رقمية أخرى. ورغم تراجعها في نهاية العام إلا أن الكثير من هذه العملات الرقمية سجلت قفزات هذا العام مقارنات بالعملات العالمية المعتمدة والمتداولة" بحسب المصادر.
 

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