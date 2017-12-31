البعنة: مهرجان نصرة الأقصى تحت شعار -القدس توحدنا والوحدة تجمعنا

كلمة اللجنة الشعبية في البعنة القاها الحاج ياسين بكري بدوره، رحب بالحضور الكريم لمهرجان نصرة القدس والمقدسات مؤكدا أن الداخل الفلسطيني ستبقى ظهيرا للقدس وخط الدفاع الأول عن المقدسات الإسلامية

نظمت اللجنة الشعبية في قرية البعنة الجليلية مساء أمس السبت مهرجان "نصرة الأقصى" تحت شعار "القدس توحدنا والوحدة تجمعنا".تولى عرافة المهرجان المحامي خالد تيتي الذي رحب بدوره بالحضور الكريم من قرية البعنة وقرى الشاغور وبالوفد المقدسي الممثل بالدكتور عكرمة صبري والوفد المرافق وشدد في كلمته، على مكانة القدس لدى الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الوحدة الفلسطينية تكرس الجهود لمواجهة المخططات الاستيطانية، لا سيما استهداف المسجد الأقصى والبلدة القديمة في قلب مدينة الخليل، التي يسعى الاحتلال إلى الاستيلاء عليها بشكل كامل عبر مخططاته الاستيطانية وسياسة الاقتلاع والتهجير.



كلمة اللجنة الشعبية في البعنة القاها الحاج ياسين بكري بدوره، رحب بالحضور الكريم لمهرجان نصرة القدس والمقدسات مؤكدا أن الداخل الفلسطيني ستبقى ظهيرا للقدس وخط الدفاع الأول عن المقدسات الإسلامية. وأعرب عن فخر أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل واعتزازهم بفرسان وماجدات القدس الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والتحدي، ليعلنوا مع إخوانهم من الداخل الفلسطيني على أعتاب القدس أن حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من التهويد واجب على كل فلسطيني حر في هذه الأيام التي يئن فيها محراب ومآذن الأقصى وقلوب المقدسيين والمسلمين في كل مكان بسبب ظلم وطغيان اليهود على الأقصى خاصة، وفلسطين عامة، فإن التفكير في نصرة الأقصى والقدس والمقدسيين بالأعمال والأفعال هو واجبنا جميعا...

رئيس مجلس دير الأسد المحلي نصر صنع الله من ناحيته، أكّد ، ضرورة التلاحم والوحدة والأخوة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، من أجل الدفاع عن القدس ومقدساتها. وأشار إلى أهمية دعم المسجد الأقصى المبارك في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، وسياسة التهويد بحق المقدسات.

السيد سليم صليبي رئيس مجلس مجد الكروم رحب بدورة بالضيوف وأكد على اهمية التمسك بالقدس كعاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة مؤكداً ان القدس ستبقى عربية بكنائسها وجوامعها ومعالمها الفلسطينية العربية الى الابد, وانها كانت قبل قرار ترامب وقيام أميركا واكتشافها عربية وستبقى عربية الى الابد ...

الحاج عباس تيتي رئيس مجلس البعنة المحلي البلد المضيف للمهرجان رحب بدوره بالحضور الكريم لمهرجان نصرة الأقصى وأكد في كلمته على ضرورة وأهمية مساندة اهلنا في القدس وتوفير كافة سبل الدعم في نضالهم العادل ضد الاحتلال وغطرسته وأضاف الحاج عباس تيتي "إن الانتهاكات بحق القدس والاقصى وبحق شعبنا الفلسطيني تحدث في ظل صمتٍ عالمي وإسلامي مطبق" مضيفا أن "ما نفعله هذا اليوم لهو قليل مقابل ما يفعله المجاهدون المرابطون في الأقصى فكل التحية لهم" .

وتطرق رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، إلى الاقتحامات التي يتعرض لها الأقصى يوميا من المستوطنين، مؤكدا أنها لن تحقق أية مكاسب ولن تثني الشعب الفلسطيني المرابط عن الدفاع عن أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين.

وألقى الشيخ عكرمة صبري كلمة شكر فيها القائمين على هذا المهرجان، وأكد فيها على ان الاقتحامات التي يتعرض لها المسجد الأقصى يوميا من قطعان المستوطنين لن تحقق اي مكاسب في الأقصى ولن تثني الشعب الفلسطيني المرابط عن الدفاع عن مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وأشار إلى العلاقات والروابط التاريخية بين أبناء الشعب الواحد والقدس بمساجدها وكنائسها ، مثنيا على التواجد الدائم من الداخل الفلسطيني في المسجد الأقصى ومطالبا بتكثيف هذا التواجد طيلة أيام الأسبوع

وفي ختام المهرجان تم تكريم الشيخ عكرمة صبري لجهوده المباركة تجاه المسجد الاقصى المبارك من قبل مجلس البعنة المحلي واللجنة الشعبية في البعنة .

وفي نهاية المهرجان أقيمت وجبة عشاء تكريما للوفد المقدسي ممثلا بالدكتور عكرمة صبري في بيت الحاج ياسين بكري .