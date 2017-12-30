رئيس كاتالونيا المقال يطالب مدريد بإعادة حكومته واجراء مفاوضات سياسية
رئيس كاتالونيا المقال يطالب مدريد بإعادة حكومته واجراء مفاوضات سياسية
طالب مدريد ايضا بأن تشرع في "التفاوض سياسيا"
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طالب رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون،السبت، في اطار تمنياته لسكان الاقليم مع قرب حلول العام 2018، بمفاوضات سياسية وبأن تعيد مدريد حكومته التي اقالتها بعد اعلان انفصال الاقليم من جانب واحد في 27 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
وقال بوتشيمون في خطاب سجل في بروكسل "بوصفي رئيسا، اطالب الحكومة الاسبانية ومن يدعمونها (...) بأن يعيدوا جميع من اقالوهم من دون اذن الكاتالونيين".وطالب مدريد ايضا بأن تشرع في "التفاوض سياسيا".
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