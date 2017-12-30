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أخبار محليات مصرع رجل (73 عاما) من الفريديس بحادث طرق بين حافلة وسيارة قرب البلدة

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حيفا والمنطقة مصرع رجل (73 عاما) بحادث طرق بين حافلة وسيارة
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مصرع رجل (73 عاما) من الفريديس بحادث طرق بين حافلة وسيارة قرب البلدة

 ضحية الحادث من سكان بلدة الفريديس

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-12-30 20:33:40 A A

لقي مساء السبت، رجل (73 عاما) مصرعه بحادث طرق بين حافلة وسيارة خصوصية على شارع رقم 4 بالقرب من بلدة الفريديس. وكانت طواقم الاسعاف قد حاولت انقاذ حياة الرجل الا ان جميع المحاولات باء بالفشل وتم اقرار وفاته في المكان .وعلم ان ضحية الحادث من سكان بلدة الفريديس.

 

 

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