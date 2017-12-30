حيفا والمنطقة مصرع رجل (73 عاما) بحادث طرق بين حافلة وسيارة
مصرع رجل (73 عاما) من الفريديس بحادث طرق بين حافلة وسيارة قرب البلدة
ضحية الحادث من سكان بلدة الفريديس
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لقي مساء السبت، رجل (73 عاما) مصرعه بحادث طرق بين حافلة وسيارة خصوصية على شارع رقم 4 بالقرب من بلدة الفريديس. وكانت طواقم الاسعاف قد حاولت انقاذ حياة الرجل الا ان جميع المحاولات باء بالفشل وتم اقرار وفاته في المكان .وعلم ان ضحية الحادث من سكان بلدة الفريديس.
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