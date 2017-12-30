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أخبار محليات فاجعة في النقب: مصرع طفل (4 سنوات) جراء تعرضه للدهس من قبل والده قرب شقيب السلام

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النقب مصرع طفل بعد تعرضه للدهس قرب شقيب السلام
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فاجعة في النقب: مصرع طفل (4 سنوات) جراء تعرضه للدهس من قبل والده قرب شقيب السلام

الاسعاف:

حاولت الطواقم الطبية انقاذ حياته لكن دون جدوى وتم اقرار وفاته

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موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-12-30 17:23:14 A A

افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء:" ان تم مساء السبت، اقرار وفاة طفل رضيع (عامان)، والذي على ما يبدو تعرض للدهس من قبل تركتور، على شارع رقم 25 بالقرب من بلدة شقيب السلام في النقب، وحاولت الطواقم الطبية انقاذ حياته لكن دون جدوى وتم اقرار وفاته".

هذا وفي بيان من الشرطة جاء فيه ما يلي: "استلم بلاغ في بدالة الشرطة رقم 100 في منطقة النقب حول دهس طفل (4 سنوات) من قبل تراكتور في القرى البدوية قرب شقيب السلام، وتمّ إقرار وفاة الطفل، هذا وهرعت الشرطة إلى المستشفى، ووفقًا للبلاغ الذي استلم في الشرطة فإنّ والد الطفل هو الذي كان يقود التراكتور، أسباب الحادث قيد التحقيقات" وفقًا للبيان.

 

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