كلمات الغرام والحبّ لا تكفي.. إليك عبارات تضفي على العلاقة المزيد من الثقة والراحة

هناك عبارات أخرى من المفيد تكرارها لكي تضفي على العلاقة المزيد من الثقة

قد نرى انّ الحبّ حقيقة واضحة عند بعض الثنائيات، ولا حاجة للتعبير عنه دوماً بكلمات الغرام والعشق والهيام، رغم أنّ تلك العبارات ضرورية لإبقاء الشعلة متقدة، لكنّ هناك عبارات أخرى من المفيد تكرارها لكي تضفي على العلاقة المزيد من الثقة. فما هي تلك العبارات؟ تابعي معنا..



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- أنت رائع/ أنت رائعة

تذكير الشريك دوماً بأنّه مهم جداً في نظرنا، وأنّه يتمتع بحسنات لن نجدها عند الآخرين، أهمّ أحياناً من ترداد عبارات الحبّ المعتادة.

- شكراً

شكراً لوجودك في حياتي، شكراً لاستماعك لي، شكراً على مساعدتي في اختيار فستان جديد، شكراً على إعداد القهوة... حين يبذل الشريك جهداً لإسعادنا، من المفيد دوماً إشعاره بالامتنان.

- أنا أدعمك، أقف إلى جانبك، معك...

من المفيد أن يشعر الشريك أنه لا يواجه الحياة وحيداً. فحين يواجه مشاكل مهنية أو صحية، لا يكفيه تأكيد مشاعر الحب، بل يحتاج إلى عبارات الدعم والتشجيع، لكي يحافظ على معنويات مرتفعة، ويشعر أنّه ليس وحيداً.

- أنا آسف/ أنا آسفة

قد تصدر عنا تصرفات لا نقصدها، قد نتأخر في اتمام مهمة طلبها الشريك، أو نتصرف بطريقة تحرجه أمام الآخرين من دون تعمّد ذلك. قد ننسى حدثاً مهما في حياته أو نهمله للانهماك في العمل... الجميع يخطئون ولا ضير في كلمة اعتذار تطيّب الخواطر.