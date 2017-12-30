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مجتمع قصة من الحياة فتاة (15 عامًا): اشتقت لأبي كثيرًا وأمي ترفض أن أراه بعد انفصالهما

مجتمع

فتاة (15 عامًا): اشتقت لأبي كثيرًا
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فتاة (15 عامًا): اشتقت لأبي كثيرًا وأمي ترفض أن أراه بعد انفصالهما

 

الكلية الاكاديمية اونو تفتح باب التسجيل للقب الاول في التربية والمجتمع الى كل المعنيين من شمال البلاد في تعلم لقب اول B.A في موضوع التربية والمجتمع
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-01-01 13:50:31 A A

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الرسالة كالتالي: 

انا صبية عمري 15 عامًا، مشكلتي هي انّ أمي تمنعني من رؤية والدي بعد انفصالهما عن بعضهما البعض وأنا أحب والدي وأشتاق له كثيرًا! وأريد أن أراه وأحضنه! ماذا أفعل وأمي رافضة رفضا قاطعا وتقول لي بأنّ سيأتي يوم وسأشكرها على ما تفعله! ولكني أريد أبي اشتقت له!


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