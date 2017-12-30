فتاة (15 عامًا): اشتقت لأبي كثيرًا وأمي ترفض أن أراه بعد انفصالهما

الى كل المعنيين من شمال البلاد في تعلم لقب اول B.A في موضوع التربية والمجتمع

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الرسالة كالتالي:

انا صبية عمري 15 عامًا، مشكلتي هي انّ أمي تمنعني من رؤية والدي بعد انفصالهما عن بعضهما البعض وأنا أحب والدي وأشتاق له كثيرًا! وأريد أن أراه وأحضنه! ماذا أفعل وأمي رافضة رفضا قاطعا وتقول لي بأنّ سيأتي يوم وسأشكرها على ما تفعله! ولكني أريد أبي اشتقت له!



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