ماسك الكاكاو..لبشرة تتمتع بنضارة طبيعية وحيوية

يساعد هذا الماسك على ترطيب وجهك وتجديد خلايا البشرة

يملك الكاكاو فوائد عدّة لصحة البشرة وجمالها، فهو غني بالمعادن والفيتامينات التي تغذّي البشرة وتزيدها نضارة. ويقدّم لك موقع العرب اليوم طريقة تحضير ماسك الكاكاو للبشرة. ننصحك أن تطبّقي هذا الماسك أسبوعياً لمدّة نصف ساعة، وستتحسّن بشرتك تدريجياً. يساعد هذا الماسك على ترطيب وجهك وتجديد خلايا البشرة، وبالتالي يخفّف من علامات التقدم في السن لتتمتّعي بنضارة طبيعية وحيوية.



صورة توضيحية



امزجي الكاكاو مع القليل من الماء لتحصلي على عجينة متماسكة، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة من العسل ونصف كوب من عصير البرتقال. اخلطي المكوّنات مع بعضها وامزجي معها القليل من زيت الزيتون لتصبح الخلطة جاهزة.