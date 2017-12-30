اغلاق
اغلاق
شباب وصبايا جمالك سيدتي ماسك الكاكاو..لبشرة تتمتع بنضارة طبيعية وحيوية

شباب وصبايا

ماسك الكاكاو..لبشرة تتمتع بنضارة طبيعية وحيوية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ماسك الكاكاو..لبشرة تتمتع بنضارة طبيعية وحيوية

 يساعد هذا الماسك على ترطيب وجهك وتجديد خلايا البشرة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2018-01-05 14:10:36 A A

يملك الكاكاو فوائد عدّة لصحة البشرة وجمالها، فهو غني بالمعادن والفيتامينات التي تغذّي البشرة وتزيدها نضارة. ويقدّم لك موقع العرب اليوم طريقة تحضير ماسك الكاكاو للبشرة. ننصحك أن تطبّقي هذا الماسك أسبوعياً لمدّة نصف ساعة، وستتحسّن بشرتك تدريجياً. يساعد هذا الماسك على ترطيب وجهك وتجديد خلايا البشرة، وبالتالي يخفّف من علامات التقدم في السن لتتمتّعي بنضارة طبيعية وحيوية. 


صورة توضيحية

امزجي الكاكاو مع القليل من الماء لتحصلي على عجينة متماسكة، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة من العسل ونصف كوب من عصير البرتقال. اخلطي المكوّنات مع بعضها وامزجي معها القليل من زيت الزيتون لتصبح الخلطة جاهزة.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مصرع سامر عواد (33 عامًا) من يافة الناصرة طعنا | [2600 قراءة]
2 سقوط شجرة في عسفيا | [2600 قراءة]
3 غرق شوارع في باقة الغربية بسبب مياه الأمطار | [2600 قراءة]
4 عاصفة جوية تضرب البلاد: سقوط أشجار وغرق سيارات | [2600 قراءة]
5 غرق شارع 5614 في المثلث الجنوبي | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قصة القنفذ الذي لم يعرف النوم! | [0 مشاركة]
2 قصتنا للحلوين: الست فرفورة | [0 مشاركة]
3 ميريام فارس الفنانة العربية الأولى في الـGSA | [0 مشاركة]
4 مباريات قوية اليوم في الدوري الانجليزي | [0 مشاركة]
5 جبهة الناصرة: شرطة البلدية حاولت منع رسم جدارية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab