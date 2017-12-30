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شباب وصبايا جمالك سيدتي نصائح من كيندال جينر للتألقي بإطلالة جذّابة

شباب وصبايا

نصائح من كيندال جينر للتألقي بإطلالة جذّابة
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نصائح من كيندال جينر للتألقي بإطلالة جذّابة

برونزر البشرة هو سر كندال الذي أفصحت لك عنه! عليك أن تتأكدي بأنك قد طبّقت البرونزر على البشرة بالكامل مع الأساس الصحيح

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: xinhua)
نشر: 2018-01-02 09:19:24 A A

نقدّم لك عبر موقع العرب اليوم مجموعة نصائح من عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، حتى تحصلي على إطلالة جميلة ولافتة وجذّابة على مدار اليوم.. تابعي معنا!


كيندال جينر 

إن كنت تتحضرين للخروج بغضون دقيقتين، فأنت إذاً لا تملكين الوقت لكي تضعي المكياج بشكل متقن وجميل، ولكن كندال جينر تملك رأياً مختلفاً في هذا الموضوع. هي تنصحك مثلاً باستخدام أساس خفيف لكي تسمحي للجلد بالتنفس طوال اليوم، وبالوقت عينه تخفين المناطق التي لا تريدين إظهارها من خلال تغطية إضافية بسيطة عليها فقط. من جانبها كندال تستخدم الفرشاة أو الاسفنجة الخاصة بالأساس لتطبيقه بشكل أسرع.

برونزر البشرة هو سر كندال الذي أفصحت لك عنه! عليك أن تتأكدي بأنك قد طبّقت البرونزر على البشرة بالكامل مع الأساس الصحيح. أما طريقة الاختيار فعليها أن تكون في الضوء، لأن وجهك في الأماكن المعتمة قد يظهر بلون مختلف عن الضوء. من حيث الرموش، تسعى كندال الى وضع الماسكارا على جذور الرموش لتظهرها مرفوعة عن العين من دون تكثيفها على الأطراف. من ناحية أحمر الشفاه، تنصحك كندال بوضع أحمر الشفاه المات ومن ثم تطبيق اللامع الشفاف فوقه للمسة من النعومة تدوم طوال اليوم.

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