زجل- بالميلاد صار للدِّنيي معنى ولون/ بقلم: أسماء طنوس

ياللّي خلقني منِ جْديد_______ أوّل يــوم بميــلادي

عِمِـل بقلـبي التَّجـديـد_______ شُفِـت فِيّـو السّعــادِه

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الدّنيي جْديدِه بِحْضورَك______ نَوَّرْت الدّنيي كِــلّا

أعــطـيتا حـيـاه بنـورَك ______يا مَرحب باللّي هَلَّ

والفرحـه منِ سْـرورَك ______ أهلاً بالطّفــلِ أهـلا

عالأرضِ فاحوا عْطورَك_____ جيتَ تَتكون الفادي

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يا نـوراً ضَــوَّى بَهــاه ______ لْقينـا الجَنِّــه معــانا

ياللّي جــايِ من سَمـاه ______ مغارتَك قِلْبَت سَمانا

يا الــلّي لقـلــبي حَـلّاه ______ بسَـلامُـه قد أحيـانــا

إسمَك سُبحانُه ال سَمّاه______ هَالجايب نِعمِه زيادِه

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الحقيقه غَيَّـرْت الكـون ______ حُبَّـك جِبــتُه للبــشر

للدِّنيي صار معنى ولون_____ بسلامَك ياللّي انتـشر

عندَك كُل شايِن بيهون______ أنـتَ الكِلمِـه والخبــر

جيتنا مُخَـلِّص تَتـكون ______تِـفــديــنا مـنِ الإبـادِه

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