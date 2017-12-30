زجل- بالميلاد صار للدِّنيي معنى ولون/ بقلم: أسماء طنوس

زجل- بالميلاد صار للدِّنيي معنى ولون/ بقلم: أسماء طنوس
ياللّي خلقني منِ جْديد_______ أوّل يــوم بميــلادي
عِمِـل بقلـبي التَّجـديـد_______ شُفِـت فِيّـو السّعــادِه
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الدّنيي جْديدِه بِحْضورَك______ نَوَّرْت الدّنيي كِــلّا
أعــطـيتا حـيـاه بنـورَك ______يا مَرحب باللّي هَلَّ
والفرحـه منِ سْـرورَك ______ أهلاً بالطّفــلِ أهـلا
عالأرضِ فاحوا عْطورَك_____ جيتَ تَتكون الفادي
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يا نـوراً ضَــوَّى بَهــاه ______ لْقينـا الجَنِّــه معــانا
ياللّي جــايِ من سَمـاه ______ مغارتَك قِلْبَت سَمانا
يا الــلّي لقـلــبي حَـلّاه ______ بسَـلامُـه قد أحيـانــا
إسمَك سُبحانُه ال سَمّاه______ هَالجايب نِعمِه زيادِه
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الحقيقه غَيَّـرْت الكـون ______ حُبَّـك جِبــتُه للبــشر
للدِّنيي صار معنى ولون_____ بسلامَك ياللّي انتـشر
عندَك كُل شايِن بيهون______ أنـتَ الكِلمِـه والخبــر
جيتنا مُخَـلِّص تَتـكون ______تِـفــديــنا مـنِ الإبـادِه
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