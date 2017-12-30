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فنانين فن عربي بالفيديو- عمرو أديب بنتقد مهاجمي شيرين رضا: لماذا لم تنتفضوا للقدس؟

فنانين

عمرو أديب: لماذا لم تنتفضوا للقدس؟
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بالفيديو- عمرو أديب بنتقد مهاجمي شيرين رضا: لماذا لم تنتفضوا للقدس؟

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-12-30 18:19:06 A A

أزمة شيرين رضا لم تنته بعد، فبعد أن وصفت صوت بعض المؤذّنين بالـ"جعير"، انقسم الشارع العربي بين مؤيّد ومعارض، منهم من تفهّم وجهة نظرها وأخذها إلى الجانب الإيجابي ومنهم من هاجمها بشدّة حتّى وصل الحال إلى تكفيرها والمطالبة بمنعها من الاستمرار في التمثيل.

ظهر الإعلامي عمرو أديب ليس مدافعا إنما مستغربا من كم الهجوم الهائل الذي اعتبره مبالغا به على شيرين رضا بعد وصفها ببعص صوت المؤذنين بالـ"جعير" ولم يبد رأيه بالموضوع بل قال: "قاعد عامل دوشة على الأذان وأهم جامع يرفع فيه الآذان سوف ينهدم، لم تنتفضوا بهذا الشكل إلى القدس" مشيرا بذلك إلى الاهتمام الكبير بكلام شيرين رضا، وتجاهل كلام الرئيس الأمريكي الذي قرر إعلان القدس عاصمة لاسرائيل.  

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